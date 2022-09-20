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Киноафиша Новости У создателя сериала «Судьба: Сага клуба Винкс» большие планы на третий сезон

У создателя сериала «Судьба: Сага клуба Винкс» большие планы на третий сезон

20 сентября 2022 15:51
У создателя сериала «Судьба: Сага клуба Винкс» большие планы на третий сезон

Режиссер обещает, что в шоу появятся ведьмы Трикс.

Брайан Янг, создатель игрового ремейка «Клуба Винкс» под названием «Судьба: Сага клуба Винкс», рассказал о том, каким он хотел бы видеть потенциальный третий сезон. Своими мыслями режиссер поделился в интервью изданию Entertainment Weekly:

«В прошлом сезоне для нас было важно убедиться, что мы внятно ответили на большинство вопросов, которые накопились у аудитории по ходу сериала. Но все же мы всегда желали большего, поэтому оставили еще много мест и сюжетных линий, с помощью которых можно было бы зайти в третий сезон».

Также в продолжении Янг надеется развить отношения между Блум и ее матерью, которые впервые встретились в Царстве Тьмы во втором сезоне:

«На самом деле мы уже придумали целую большую мифологию для сериала, которую мы раскрыли лишь отчасти. Блум и ее мать являются важным элементом этой мифологии. Поэтому в новом сезоне я бы в первую очередь занялся ответом на вопрос, что такое Царство Тьмы и как Блум и ее мама связаны с ним».

Янг также сказал, что в третьем сезоне могут появиться Трикс, трио сестер-ведьм, которые выступали главными злодейками в первом сезоне оригинального «Клуба Винкс»:

«Мы еще не начали разработку третьего сезона. Но я очень хотел бы, чтобы в нем появились Трикс. Это важная часть оригинального мультфильма. Мы знали, что они должны появиться в какой-то момент. Так что если шоу получит третий сезон, то ждите появления Айси, Дарси и Сторми».

Премьера первого сезона ремейка «Клуба Винкс» состоялась на Netflix в 2021 году. В отличие от оригинального мультфильма, сериал исполнен в жанре мрачного фэнтези. Вскоре шоу было продлено на второй сезон, который вышел 16 сентября этого года. Получит ли сериал третий сезон, пока неизвестно.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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