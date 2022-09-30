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Киноафиша Новости Очень жестокий, поэтичный и пугающий: появились первые отзывы о перезапуске «Восставшего из ада»

Очень жестокий, поэтичный и пугающий: появились первые отзывы о перезапуске «Восставшего из ада»

30 сентября 2022 10:21
Очень жестокий, поэтичный и пугающий: появились первые отзывы о перезапуске «Восставшего из ада»

Критики назвали новую часть лучшим фильмом франшизы со времен оригинала.

В сети стали доступны первые отзывы критиков о перезапуске культовой хоррор-франшизы «Восставший из ада», релиз которого состоится на стриминговом сервисе Hulu уже на следующей неделе, 7 октября. Реакция прессы оказалось по большей части положительной.

Например, кинокритик Хантер Болдинг в своих социальных сетях похвалил фильм за актерский состав, визуальные эффекты и «отлично поставленные убийства»:

«Новый «Восставший из ада» может многое предложить любителям хорроров. В нем есть хороший актерский состав, несколько отлично поставленных убийств, красивые визуальные эффекты и изощренное насилие, которое точно порадует фанатов оригинала».

Роберт Каргилл из Cinema Stimulus назвал «Восставший из ада» идеальным наследником оригинального фильма:

«Это страшный, кровавый, похотливый ремейк, который кажется ближе к оригинальному фильму, чем любой сиквел до него. Он расширяет мифологию вселенной, не ломая ее. Он может создать целое новое поколение фанатов «Восставшего из ада». Мне фильм очень понравился».

Критик Коди Лич также назвал перезапуск лучшим фильмом во франшизе со времен оригинала, а также отметил великолепную работу исполнительницы главной роли:

«Это лучшая часть франшизы со времен оригинала. Приятно наконец увидеть фильм, который понимает, что сенобиты — главные звезду этого кровавого шоу. Джеми Клейтон просто великолепно сыграла жрицу ада!»

На Rotten Tomatoes новый «Восставший из ада» на данный момент имеет рейтинг 100% на основе пяти рецензий.

Фото: Hulu
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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