Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эра выживания" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора

Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора

22 сентября 2022 12:00
Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора

Если вам нравится тонкий юмор, нередко щедро сдобренный едким сарказмом и шутками чернее ночи, советуем обратить внимание на эти проекты.

Британские сериалы уверенно завоевывают сердца зрителей по всему миру, вне зависимости от их возраста. Наши родители в 90-е смеялись над «Мистером Бином» (а мы до сих пор ностальгически вспоминаем его как уютный и милый островок детства!), миллениалы в восторге от саркастической, но все же такой незащищенной и ранимой «Дряни», а современные подростки залпом смотрят «Половое воспитание», узнавая в героях себя и пытаясь разобраться с трудностями взросления. Рассказываем, на какие еще британские сериалы стоит обратить внимание.

Будет больно (2022)

Потрясающей Бен Уишоу, хорошо знакомый нам по «Облачному атласу» и «Парфюмеру», на этот раз перевоплотился во врача-акушера Адама, который ежедневно не только помогает появиться на свет новому человеку, но и пытается бороться с несовершенством системы здравоохранения и оголтелой бюрократией, а также найти баланс между работой и личной жизнью. Сериал снят по мотивам автобиографической книги Адама Кея, который сам когда-то работал в родильном отделении.

Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора
Будет больно

Звездануться (2021 - по наст. вр., 3 сезона)

В канун Нового года Джесси оказывается в объятиях незнакомца, который, как выясняется позднее, известный актер. Не желая раздувать из случайной интрижки что-то серьезное, девушка тем не менее снова и снова сталкивается со своим новым знакомым, что кардинальным образом изменит их жизни.

Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора
Звездануться

О всех созданиях — больших и малых (2020-наст. вр., 4 сезона)

Действие начинается в небольшом городке Йоркшира в 1937 году, куда отправляется вчерашний студент ветеринарного колледжа Джеймс Хэрриот. Попав в подчинение к ворчливому местному ветеринару, Джеймс пытается завоевать уважение старшего коллеги и местных жителей, спасая животных и налаживая свою жизнь.

Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора
О всех созданиях — больших и малых

Постановка (2020)

Тяжела и неказиста жизнь обычного артиста. Оставшись без работы во время пандемии коронавируса, актеры Вэст-Эндского театра пытаются по видеоконференции отрепетировать постановку по знаменитой пьесе Луиджи Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора», в то время как режиссер стремится вернуть дело в свои руки.

Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора
Постановка

Я ненавижу Сьюзи (2020)

Карьера актрисы Сьюзи Пиклс вот-вот взлетит, ведь она получила роль в громком проекте. Но все летит под откос, когда кто-то сливает в Интернет ее интимные фотографии. В надежде спасти карьеру и трещащий по швам брак Сьюзи вместе со своим менеджером пытается исправить положение и выяснить, кто стоит за происходящим.

Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора
Я ненавижу Сьюзи

Вверх дном (2019)

Если вы остались под впечатлением от «Дряни», обязательно обратите свое внимание на этот сериал. В центре его — тридцатилетняя Эйн, которая только-только вышла из психиатрической клиники, куда она попала после нервного срыва. Пытаясь наладить свою жизнь, она то и дело попадает в забавные передряги.

Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора
Вверх дном

Девчонки из Дерри (2018)

Эрин 16 лет, и она живет в североирландском городке Дерри. На дворе 1994 год, и ее страна переживает не лучшие времена: конфликт Ирландии и Британии все разрастается, а полиция и военная техника на улицах уже стали привычными. На этом фоне Эрин вместе с подругами пытается разобраться со своими подростковыми проблемами и наладить отношения с семьей.

Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора
Девчонка из Дерри

Городские легенды (2017)

Марлон Брандо, Боб Дилан, Мэрилин Монро, Фредди Меркьюри, Дэвид Боуи, Ганс Христиан Андерсен… Что между ними общего, помимо того, что их имена знакомы людям по всему миру? А то, что с каждыми из известных людей случались (или могли случиться) забавные происшествия, обросшие домыслами и ставшие со временем настоящими городскими легендами.

Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора
Городские легенды

Ты, я и конец света (2015)

К Земле приближается огромная комета, грозящая уничтожить все живое, и единственный способ спастись — это спрятаться в подземном бункере небольшого городка Слау. Тут и сходятся пути таких, казалось бы, непохожих друг на друга людей — банковского служащего, библиотекаря, католической монахини, хакера, заключенной, — чтобы сплестись в невообразимый клубок абсурдных событий.

Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора
Ты, я и конец света

Люди ничего не делают (2014)

Снятый в псевдодокументальной манере ситком о музыкантах, владеющих пиратской радиостанцией. Герои откровенно рассказывают о своей жизни, отношениях и амбициях, ведь каждый из них уверен, что именно он — непризнанный гений, который оставит свой след в истории музыки.

Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора
Люди ничего не делают

Роскошная комедия Ноэля Филдинга (2012)

Сюрреалистическое шоу Ноэля Филдинга представляет собой набор скетчей, в каждом из которых странные персонажи делятся воспоминаниями о забавных случаях, рассуждают о социальных проблемах и разыгрывают психоделические сценки.

Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора
Роскошная комедия Ноэля Филдинга

Холодная лавка всякой всячины (2011)

В России — Достоевский, в Америке — Драйзер, а в Британии… Правильно, Чарльз Диккенс! «Холодная лавка всякой всячины» — это ироническое переосмысление романов великого писателя, действие которого разворачивается в викторианской Англии. Сериал рассказывает о жизни владельца магазинчика, торгующего самыми диковинными товарами, пока однажды он не сталкивается с недоброжелателем, грозящем испортить его жизнь.

Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора
Холодная лавка всякой всячины
Фото: Legion-Media
Арина Хализова
Арина Хализова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
«Ева, рожай!»: как снимали новый проект от START «Ева, рожай!»: как снимали новый проект от START Читать далее 20 сентября 2022
7 фильмов, похожих на «Однажды в Голливуде» 7 фильмов, похожих на «Однажды в Голливуде» Читать далее 20 сентября 2022
Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора Читать далее 22 сентября 2022
«Это было потрясающее время»: интервью с актрисой Виталией Корниенко «Это было потрясающее время»: интервью с актрисой Виталией Корниенко Читать далее 21 сентября 2022
От Marvel до СССР: 11 самых дорогих фильмов в истории кино От Marvel до СССР: 11 самых дорогих фильмов в истории кино Читать далее 22 сентября 2022
Не только анимация: 7 диснеевских фильмов для просмотра в кругу семьи Не только анимация: 7 диснеевских фильмов для просмотра в кругу семьи Читать далее 19 сентября 2022
Ожерелье и запретные связи: 7 деталей из «Дом Дракона», о которых вы не знали Ожерелье и запретные связи: 7 деталей из «Дом Дракона», о которых вы не знали Читать далее 21 сентября 2022
Страшное дело: как сейчас выглядят 5 актрис, которые решили побороться со старостью Страшное дело: как сейчас выглядят 5 актрис, которые решили побороться со старостью Читать далее 21 сентября 2022
Роковая блондинка: 5 появлений Мэрилин Монро в современном кино Роковая блондинка: 5 появлений Мэрилин Монро в современном кино Читать далее 23 сентября 2022
Тест: какая ты фея из сериала «Судьба: Сага Винкс»? Тест: какая ты фея из сериала «Судьба: Сага Винкс»? Читать далее 20 сентября 2022
Related video