Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора

Если вам нравится тонкий юмор, нередко щедро сдобренный едким сарказмом и шутками чернее ночи, советуем обратить внимание на эти проекты.

Британские сериалы уверенно завоевывают сердца зрителей по всему миру, вне зависимости от их возраста. Наши родители в 90-е смеялись над «Мистером Бином» (а мы до сих пор ностальгически вспоминаем его как уютный и милый островок детства!), миллениалы в восторге от саркастической, но все же такой незащищенной и ранимой «Дряни», а современные подростки залпом смотрят «Половое воспитание», узнавая в героях себя и пытаясь разобраться с трудностями взросления. Рассказываем, на какие еще британские сериалы стоит обратить внимание.

Потрясающей Бен Уишоу, хорошо знакомый нам по «Облачному атласу» и «Парфюмеру», на этот раз перевоплотился во врача-акушера Адама, который ежедневно не только помогает появиться на свет новому человеку, но и пытается бороться с несовершенством системы здравоохранения и оголтелой бюрократией, а также найти баланс между работой и личной жизнью. Сериал снят по мотивам автобиографической книги Адама Кея, который сам когда-то работал в родильном отделении.

Будет больно

Звездануться (2021 - по наст. вр., 3 сезона)

В канун Нового года Джесси оказывается в объятиях незнакомца, который, как выясняется позднее, известный актер. Не желая раздувать из случайной интрижки что-то серьезное, девушка тем не менее снова и снова сталкивается со своим новым знакомым, что кардинальным образом изменит их жизни.

Звездануться

Действие начинается в небольшом городке Йоркшира в 1937 году, куда отправляется вчерашний студент ветеринарного колледжа Джеймс Хэрриот. Попав в подчинение к ворчливому местному ветеринару, Джеймс пытается завоевать уважение старшего коллеги и местных жителей, спасая животных и налаживая свою жизнь.

О всех созданиях — больших и малых

Тяжела и неказиста жизнь обычного артиста. Оставшись без работы во время пандемии коронавируса, актеры Вэст-Эндского театра пытаются по видеоконференции отрепетировать постановку по знаменитой пьесе Луиджи Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора», в то время как режиссер стремится вернуть дело в свои руки.

Постановка

Карьера актрисы Сьюзи Пиклс вот-вот взлетит, ведь она получила роль в громком проекте. Но все летит под откос, когда кто-то сливает в Интернет ее интимные фотографии. В надежде спасти карьеру и трещащий по швам брак Сьюзи вместе со своим менеджером пытается исправить положение и выяснить, кто стоит за происходящим.

Я ненавижу Сьюзи

Если вы остались под впечатлением от «Дряни», обязательно обратите свое внимание на этот сериал. В центре его — тридцатилетняя Эйн, которая только-только вышла из психиатрической клиники, куда она попала после нервного срыва. Пытаясь наладить свою жизнь, она то и дело попадает в забавные передряги.

Вверх дном

Эрин 16 лет, и она живет в североирландском городке Дерри. На дворе 1994 год, и ее страна переживает не лучшие времена: конфликт Ирландии и Британии все разрастается, а полиция и военная техника на улицах уже стали привычными. На этом фоне Эрин вместе с подругами пытается разобраться со своими подростковыми проблемами и наладить отношения с семьей.

Девчонка из Дерри

Марлон Брандо, Боб Дилан, Мэрилин Монро, Фредди Меркьюри, Дэвид Боуи, Ганс Христиан Андерсен… Что между ними общего, помимо того, что их имена знакомы людям по всему миру? А то, что с каждыми из известных людей случались (или могли случиться) забавные происшествия, обросшие домыслами и ставшие со временем настоящими городскими легендами.

Городские легенды

К Земле приближается огромная комета, грозящая уничтожить все живое, и единственный способ спастись — это спрятаться в подземном бункере небольшого городка Слау. Тут и сходятся пути таких, казалось бы, непохожих друг на друга людей — банковского служащего, библиотекаря, католической монахини, хакера, заключенной, — чтобы сплестись в невообразимый клубок абсурдных событий.

Ты, я и конец света

Снятый в псевдодокументальной манере ситком о музыкантах, владеющих пиратской радиостанцией. Герои откровенно рассказывают о своей жизни, отношениях и амбициях, ведь каждый из них уверен, что именно он — непризнанный гений, который оставит свой след в истории музыки.

Люди ничего не делают

Сюрреалистическое шоу Ноэля Филдинга представляет собой набор скетчей, в каждом из которых странные персонажи делятся воспоминаниями о забавных случаях, рассуждают о социальных проблемах и разыгрывают психоделические сценки.

Роскошная комедия Ноэля Филдинга

В России — Достоевский, в Америке — Драйзер, а в Британии… Правильно, Чарльз Диккенс! «Холодная лавка всякой всячины» — это ироническое переосмысление романов великого писателя, действие которого разворачивается в викторианской Англии. Сериал рассказывает о жизни владельца магазинчика, торгующего самыми диковинными товарами, пока однажды он не сталкивается с недоброжелателем, грозящем испортить его жизнь.