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Киноафиша Новости Психотерапевт в плену у маньяка: сюжет и актерский состав сериала «Пациент»

Психотерапевт в плену у маньяка: сюжет и актерский состав сериала «Пациент»

29 сентября 2022 14:41
Психотерапевт в плену у маньяка: сюжет и актерский состав сериала «Пациент»

История о необычной психологической дуэли.

В конце лета на потоковом сервисе Hulu стартовал многосерийный психологический триллер «Пациент», который посвящен взаимоотношениям маньяка и профессионального психотерапевта.

Сюжет

Главный герой — овдовевший психотерапевт Алан Штраус. После смерти супруги Бет протагонист погружается в работу, надеясь скрыться с ее помощью от горя потери. Очень скоро один кризис сменяется другой проблемой. Алан оказывается в заложниках у своего пациента Сэма, признающегося ему, что он настоящий серийный убийца. Маньяк обращается к Штраусу с необычной просьбой — помочь ему избавиться от непреодолимой тяги к жестокости. Во время пребывания в плену, ведущий персонаж окунается в ужасающий внутренний мир преступника. Изучая нутро похитителя, Алан пытается попутно преодолеть подавленные воспоминания, примириться с потерей жены и разобраться в причинах отдаления своего сына. Когда время заточения приближается к концу, Штраус решает приложить все усилия, чтобы остановить Сэма.

Актерский состав и создатели

Центральную роль в сериале сыграл Стив Карелл («Офис»). Его похитителя — Донал Глисон («Из машины»). В остальной каст вошли Лаура Ниеми, Эндрю Лидз, Линда Эмонд, Алекс Рич, Эми Гендельман, Дэвид Алан Грир и Рената Фридман. На правах исполнительных продюсеров и шоураннеров выступают Джо Вайсберг и Джоэл Филдс, ранее работавшие над «Американцами».

Седьмой эпизод «Пациента» выпустят 4 октября. Финал шоу состоится 25 октября.

Фото: Hulu
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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