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Киноафиша Новости Реге-Жан Пейдж и Глен Пауэлл сыграют в сериале о Бутче Кэссиди и Сандэнсе Киде

Реге-Жан Пейдж и Глен Пауэлл сыграют в сериале о Бутче Кэссиди и Сандэнсе Киде

16 сентября 2022 11:45
Реге-Жан Пейдж и Глен Пауэлл сыграют в сериале о Бутче Кэссиди и Сандэнсе Киде

За проект о друзьях-грабителях отвечают создатели «Мстителей: Финал» и «Серого человека».

История о Бутче Кэссиди и Сандэнсе Киде получит многосерийную адаптацию. По сведениям Variety, главные роли в пока безымянном сериале сыграют звезда «Бриджертонов» Реге-Жан Пейдж и Глен Пауэлл, которого в этом году можно было видеть в нашумевшем авиационном эпике «Топ Ган: Мэверик». Проектом занимается медиагигант Amazon.

На правах исполнительных продюсеров выступают создатели «Серого человека» и «Мстителей: Финал» братья Энтони и Джо Руссо. Над сценарием работают авторы кинокомикса «Вечные» Райан и Кас Фирпо. Согласно инсайдерским данным, официальные соглашения по поводу шоу еще не заключены. Ожидается, что этот момент будет урегулирован уже в ближайшее время.

Классический вестерн «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969) с Полом Ньюманом и Робертом Редфордом 1969 года повествует о двух закадычных друзьях-грабителях, которые окаываются в затруднительном положении. О концепции предстоящего сериала сведений пока нет. Предполагается, что Пейдж сыграет Кэссиди, а Пауэлл воплотит образ Кида. Кроме того, оба исполнителя войдут в продюсерскую команду наряду с Анжелой Руссо-Отстот, Майком Ларокка и Скоттом Немесом. Приблизительные сроки реализации сериала еще неизвестны. Пока все находится на стадии обсуждений.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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