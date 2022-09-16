Реге-Жан Пейдж и Глен Пауэлл сыграют в сериале о Бутче Кэссиди и Сандэнсе Киде

История о Бутче Кэссиди и Сандэнсе Киде получит многосерийную адаптацию. По сведениям Variety, главные роли в пока безымянном сериале сыграют звезда «Бриджертонов» Реге-Жан Пейдж и Глен Пауэлл, которого в этом году можно было видеть в нашумевшем авиационном эпике «Топ Ган: Мэверик». Проектом занимается медиагигант Amazon.

На правах исполнительных продюсеров выступают создатели «Серого человека» и «Мстителей: Финал» братья Энтони и Джо Руссо. Над сценарием работают авторы кинокомикса «Вечные» Райан и Кас Фирпо. Согласно инсайдерским данным, официальные соглашения по поводу шоу еще не заключены. Ожидается, что этот момент будет урегулирован уже в ближайшее время.

Классический вестерн «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969) с Полом Ньюманом и Робертом Редфордом 1969 года повествует о двух закадычных друзьях-грабителях, которые окаываются в затруднительном положении. О концепции предстоящего сериала сведений пока нет. Предполагается, что Пейдж сыграет Кэссиди, а Пауэлл воплотит образ Кида. Кроме того, оба исполнителя войдут в продюсерскую команду наряду с Анжелой Руссо-Отстот, Майком Ларокка и Скоттом Немесом. Приблизительные сроки реализации сериала еще неизвестны. Пока все находится на стадии обсуждений.