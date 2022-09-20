Драматический сериал Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать» получил дату премьеры

Шоу о девочке-подростке выйдет на стриминге уже через месяц.

Российский стриминговый сервис START объявил дату премьеры первого сезона драматического подросткового сериала «Алиса не может ждать». Первая серия шоу выйдет на платформе 27 октября этого года.

История о тяготах взросления развернется вокруг 15-летней Алисы. Девушка ведет веселую разгульную подростковую жизнь, из-за чего ее мать все время вызывают в школу. Однажды Алиса узнает страшную тайну, которую родители скрывали от нее много лет: Алиса родилась с врожденным дефектом зрения, поэтому вскоре она ослепнет. Решив, что время, когда она еще остается зрячей, не стоит тратить на школу, Алиса сбегает в большой город. Однако ее иллюзии о лучшей жизни быстро разбиваются о суровую реальность.

Главные роли в сериале исполнили Лиза Ищенко и Анна Михалкова, сыгравшие Алису и ее мать соответственно. Роли второго плана исполнили Таисия Вилкова, Степан Девонин, Михаил Трухин и другие.

Режиссером и автором сценария выступила Наталья Мещанинова, известная в первую очередь благодаря своей работе над проектами «Шторм», «Сердце мира» и «Аритмия».

Первый сезон сериала будет состоять из восьми серий по 50 минут.