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В российский прокат вышел фильм Пак Чхан-ука «Решение уйти»

29 сентября 2022 12:46
В российский прокат вышел фильм Пак Чхан-ука «Решение уйти»

Новая картина от автора «Олбдбоя» посвящена детективу, полюбившему подозреваемую в убийстве вдову.

29 сентября в российский прокат вышла детективная мелодрама «Решение уйти», новый проект знаменитого корейского режиссера Пак Чхан-ука.

По сюжету, детектив Чан Хэ-джун получает задание расследовать загадочную смерть мужчины, упавшего с высокой скалы. Вдова покойного, Сонг Со-рэ, хочет помочь ему в расследовании. Чем больше времени детектив проводит с Сонг, тем больше начинает понимать, что влюбился в нее. Однако новые детали с места преступления наводят Чана на мысль, что женщина каким-то образом причастна к смерти своего супруга.

Роль детектива в фильме исполнил Пак Хэ-иль, который уже работал с Чхан-уком над его фильмом «Воспоминания об убийстве». Вдову сыграла китайская актриса Тан Вэй, звезда фильмов «Поздняя осень» и «Вожделение». Также в фильме снялись Ли Джон-хен («Поезд в Пуссан 2: Полуостров»), Пак Ен-у («Орудие смерти») и Ко Гэн-пхе («Высокие каблуки»).

Пак Чхан-ук известен в первую очередь как автор культовых фильмов «Олдбой», «Служанка» и «Объединенная зона безопасности». Его работы ни раз удостаивались наград Каннского, Берлинского и Венецианского кинофестивалей. «Решение уйти» также получило приз за лучшую режиссуру на последнем Каннском фестивале и было выдвинуто Южной Кореей как кандидат на премию «Оскар».

Фото: CJ Entertainment
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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