Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия

9 сентября на ТНТ стартовал новый сезон Comedy Club. Мы поговорили с одним из резидентов Андреем Бебуришвили о его предпочтениях, но не в юморе, а в кино.

Ваш любимый режиссер

У меня их несколько. Обожаю работы англичанина Дэнни Бойла, который снимает классно и быстро. Он способен из любой задумки сделать конфетку. Не могу не назвать режиссера фильма «Отель Гранд Будапешт» Уэса Андерсона. Хотя бы потому, что американец – графоман. Как и я.

Уэс Андерсон

Фильм, который больше всего на вас повлиял

Их тоже несколько: антиутопический триллер «Гаттака» Эндрю Никкола, комедийная драма «Форрест Гамп» Роберта Земекиса, получившая три «Оскара» «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи и итальянская романтическая драма «Супергерои » Паоло Дженовезе.

Гаттака

Назовите сериал, который можете рекомендовать всем…

Их два: «Друзья» и «Симпсоны». В них есть ответы на все вопросы, которые могут возникнуть у любого человека.

Друзья

Ваша любимая комедия

На самом деле их миллион – и большинство, конечно, из детства. Первое, что приходит на ум из отечественного: «Любовь и голуби» с Александром Михайловым, Ниной Дорошиной, Людмилой Гурченко и Сергеем Юрским, «Невероятные приключения итальянцев в России» с Андреем Мироновым, «Полосатый рейс» с Евгением Леоновым и Маргаритой Назаровой, «Бриллиантовая рука» с Юрием Никулиным, Анатолием Папановым и Ниной Гребешковой, все приключения Шурика, которого блистательно сыграл Александр Демьяненко… Из зарубежного: «Невезучие» с Жераром Депардье и Жаном Рено, франшиза о приключениях Астерикса и Обеликса с тем же Депардье, «Эрнест едет в Африку» с Джимом Варни, культовая дилогия про Эйса Вентуру с Джимом Керри. Еще добавлю «Комнату», которую снял Томми Вайсо. Вообще, это драма, но она получилась худшей в этом жанре за всю историю. В этой связи могу сказать, что для меня лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия. По мотивам «Комнаты» позже Джеймс Франко даже сделал ремейк под названием «Горе-творец», но уже в жанре комедии.

Эйс Вентура 2: Когда зовет природа

Есть актеры, которые вас вдохновляют

В свое время меня очень вдохновил Леонардо ДиКаприо. Я был просто обескуражен, посмотрев фильм «Что гложет Гилберта Грейпа», где 18-летний ДиКаприо блистательно играет умственно отсталого. Такое дано не каждому! Рекомендую всем, кто не видел эту картину. Еще назову Энтони Хопкинса. И не потому, что в 83 года он получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в «Отце». Первую статуэтку в аналогичной номинации Хопкинс получил еще в 1992 году за «Молчание ягнят», будучи за весь фильм в кадре всего 15 минут. Это действительно дорогого стоит!

Леонардо ДиКаприо в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа»

Какие советские фильмы вы готовы пересматривать снова и снова

Очень непростой вопрос… Пожалуй, это «Любовь и голуби» Владимира Меньшова. С одной стороны, это забавный лубок, а с другой – в нем масса скрытых смыслов и посланий, заставляющих крепко задуматься.

Любовь и голуби

Что смотрите прямо сейчас

Пересматриваю сериал «Игра престолов». Это, без сомнения, золотой фонд кинематографа!

Игра престолов

Можете порекомендовать российский сериал, который стоит показать всему миру

Пусть это будет сериал «МёрTV» (загадочно улыбается)…