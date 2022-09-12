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Киноафиша Новости Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия

Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия

12 сентября 2022 11:50
Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия

9 сентября на ТНТ стартовал новый сезон Comedy Club. Мы поговорили с одним из резидентов Андреем Бебуришвили о его предпочтениях, но не в юморе, а в кино.

 

 

Ваш любимый режиссер

У меня их несколько. Обожаю работы англичанина Дэнни Бойла, который снимает классно и быстро. Он способен из любой задумки сделать конфетку. Не могу не назвать режиссера фильма «Отель Гранд Будапешт» Уэса Андерсона. Хотя бы потому, что американец – графоман. Как и я.

Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия
Уэс Андерсон

Фильм, который больше всего на вас повлиял

Их тоже несколько: антиутопический триллер «Гаттака» Эндрю Никкола, комедийная драма «Форрест Гамп» Роберта Земекиса, получившая три «Оскара» «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи и итальянская романтическая драма «Супергерои » Паоло Дженовезе.

Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия
Гаттака

Назовите сериал, который можете рекомендовать всем…

Их два: «Друзья» и «Симпсоны». В них есть ответы на все вопросы, которые могут возникнуть у любого человека.

Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия
Друзья

Ваша любимая комедия

На самом деле их миллион – и большинство, конечно, из детства. Первое, что приходит на ум из отечественного: «Любовь и голуби» с Александром Михайловым, Ниной Дорошиной, Людмилой Гурченко и Сергеем Юрским, «Невероятные приключения итальянцев в России» с Андреем Мироновым, «Полосатый рейс» с Евгением Леоновым и Маргаритой Назаровой, «Бриллиантовая рука» с Юрием Никулиным, Анатолием Папановым и Ниной Гребешковой, все приключения Шурика, которого блистательно сыграл Александр Демьяненко… Из зарубежного: «Невезучие» с Жераром Депардье и Жаном Рено, франшиза о приключениях Астерикса и Обеликса с тем же Депардье, «Эрнест едет в Африку» с Джимом Варни, культовая дилогия про Эйса Вентуру с Джимом Керри. Еще добавлю «Комнату», которую снял Томми Вайсо. Вообще, это драма, но она получилась худшей в этом жанре за всю историю. В этой связи могу сказать, что для меня лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия. По мотивам «Комнаты» позже Джеймс Франко даже сделал ремейк под названием «Горе-творец», но уже в жанре комедии.

Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия
Эйс Вентура 2: Когда зовет природа

Есть актеры, которые вас вдохновляют

В свое время меня очень вдохновил Леонардо ДиКаприо. Я был просто обескуражен, посмотрев фильм «Что гложет Гилберта Грейпа», где 18-летний ДиКаприо блистательно играет умственно отсталого. Такое дано не каждому! Рекомендую всем, кто не видел эту картину. Еще назову Энтони Хопкинса. И не потому, что в 83 года он получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в «Отце». Первую статуэтку в аналогичной номинации Хопкинс получил еще в 1992 году за «Молчание ягнят», будучи за весь фильм в кадре всего 15 минут. Это действительно дорогого стоит!

Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия
Леонардо ДиКаприо в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа»

Какие советские фильмы вы готовы пересматривать снова и снова

Очень непростой вопрос… Пожалуй, это «Любовь и голуби» Владимира Меньшова. С одной стороны, это забавный лубок, а с другой – в нем масса скрытых смыслов и посланий, заставляющих крепко задуматься.

Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия
Любовь и голуби

Что смотрите прямо сейчас

Пересматриваю сериал «Игра престолов». Это, без сомнения, золотой фонд кинематографа!

Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия
Игра престолов

Можете порекомендовать российский сериал, который стоит показать всему миру

Пусть это будет сериал «МёрTV» (загадочно улыбается)…

Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия
МёрTV
Фото: Legion-Media
Мария Бабаева
Мария Бабаева
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