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Киноафиша Новости Кевин Файги намекает, что Элизабет Олсен еще появится в киновселенной Marvel

Кевин Файги намекает, что Элизабет Олсен еще появится в киновселенной Marvel

29 сентября 2022 15:39
Кевин Файги намекает, что Элизабет Олсен еще появится в киновселенной Marvel

Сама же актриса выразила желание объединиться с Росомахой Хью Джекмана.

Финал «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» сделал будущее Алой ведьмы в MCU неопределенным. В концовке весеннего блокбастера Сэма Рэйми героиня Элизабет Олсен оказывается под каменными завалами и о ее дальнейшая судьба остается неизвестной.

Смерть героини так и не показали, поэтому фанаты не сомневаются, что Ванда Максимофф обязательно еще вернется. На это в своей типичной манере намекнул в недавнем интервью Variety глава студии Marvel Кевин Файги. Исходя из его слов, в обозримом будущем могут быть задействованы ключевые сюжетные линии Ванды с мутантами:

«Откровенно говоря, у нас еще столько всего, что необходимо исследовать. Мы ведь до сих пор не затронули множество ее основных сюжетных линий из комиксов. Мы видели ее под завалами? Лично я заметил лишь падающую башню и маленькую красную вспышку. Не понимаю, что это может означать. Я бы работал с Лиззи [Олсен] хоть сотню лет, если бы мы могли, но скажу так: в мультивселенной нет ничего невозможного! Посмотрим, что преподнесет будущее».

Продолжая тему мутантов. На днях Райан Рейнольдс анонсировал возвращение Хью Джекмана к образу Росомахи в «Дэдпуле 3». На мероприятии Variety Олсен попросили поделиться своими мыслями на этот счет и рассказать, с кем бы из «Людей Икс» она хотела бы объединиться:

«О, вы серьезно? Ничего себе! Тогда я бы объединилась с Росомахой — он олицетворение Людей Икс. Но вообще было бы чудно поработать и с другими, кто имеет отношение ко франшизе о мутантах. В каком-то из миров Майкл Фассбендер ведь является моим экранным отцом?»

Поклонники предполагают, что Олсен может появиться в грядущем мини-сериале «Агата: Ковен хаоса» с Кэтрин Хан, но, как отметил глава Marvel, ответы на все вопросы последуют в обозримом будущем.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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