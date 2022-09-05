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«Классная Катя»: о чем сериал и кто сыграл главные роли

5 сентября 2022 14:52
«Классная Катя»: о чем сериал и кто сыграл главные роли

Горячая новинка с участием звезд кино и соцсетей выходит на СТС уже сегодня.

Сегодня в 19:00 на телеканале СТС стартует многосерийная комедия «Классная Катя», представляющая собой российский ответ «Очень плохой училке» с Кэмерон Диас. В свете надвигающейся премьеры рассказываем, о чем сериал.

Сюжет

В центре повествования телепроекта Ольги Френкель и Тимофея Шалаева окажется капризная и крайне дерзкая дочка подмосковного мэра по имени Катя Котова, которой ради спасения карьеры отца приходится сменить пафосные вечеринки на школьный кабинет. Чтобы поднять рейтинг среди горожан и заодно проучить свою проблемную дочурку, политик отправляет главную героиню работать учительницей географии в одно из местных учебных заведений. Не привыкшей к такой жизни девушке предстоит пройти любопытный путь адаптации. Помимо сближения с обычным народом и коллегами, куда войдет, разумеется, и старшее поколение преподавателей, ей придется совершить невозможное — укротить банду старшеклассников. Методы молодой тусовщицы не вызывают доверия у завуча старой закалки Норы Спартаковны, зато подросткам и милому учителю музыки подход «безбашенной» Катерины приходится более чем по душе. Таким образом, Котова навсегда меняет все местные устои и правила.

Актерский состав

Ведущую роль в шоу сыграла Валерия Астапова, известная по сериалам «Беспринципные», «Готовы на все», «Девушки с Макаровым» и комедии Петра Буслова «БУМЕРанг». В остальной актерский состав вошли Гоша Куценко, Даня Милохин, Антон Лаврентьев, Алена Бабенко, Михаил Кремер, Маргарита Дьяченкова, Вячеслав Щенин, Светлана Коновалова и Виктория Клинкова.

Фото: more.tv
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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