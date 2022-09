Тимоти Шаламе и Тейлор Расселл любят и добывают свежую плоть в трейлере «Целиком и полностью»

Киностудия MGM представила полноценный трейлер хоррор-мелодрамы Луки Гуаданьино «Целиком и полностью» — медитативной дорожной одиссеи про молодых каннибалов, которые пытаются познать собственную сущность. В отличие от летнего тизера, в новом ролике подробнее раскрывают звериную натуру персонажей Тимоти Шаламе и Тейлор Расселл. Видео сопровождено иронично подобранной композицией Леонарда Коэна You Want It Darker.

Действие разворачивается на глухих американских дорогах в период общественного распада. Главная героиня — молодая девушка Марен (Расселл), которая отправляется в опасное путешествие по стране, надеясь отыскать своего родного отца. Она задается целью получить ответ на давно терзающую ее проблему — почему ей хочется съесть каждого, с кем у нее возникают близкие отношения. В пути Марен встречает бродягу с идентичными наклонностями по имени Ли (Шаламе). У юных отшельников быстро развивается взаимное романтическое влечение, но им приходится бороться с пугающим пристрастием и заниматься самоопределением. Но чем сильнее они противятся, тем больше им хочется.

Картина является экранизацией одноименного романа Камиллы Деанджелис. Адаптировал литературный первоисточник сценарист Дэйв Кайганич, ранее написавший для Гуаданьино «Суспирию» и «Большой всплеск». В остальном касте заняты Марк Райлэнс, Майкл Стулбарг, Андре Холланд, Хлоя Севиньи, Франческа Скорсезе, Джессика Харпер и Дэвид Гордон Грин.

Мировая премьера нового проекта от режиссера «Назови меня своим именем» с большим успехом прошла в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля. Рейтинг фильма на сайте Rotten Tomatoes составляет сейчас — 91% положительных отзывов при 44 обзорах.

Кинотеатральный релиз «Целиком и полностью» намечен на 23 ноября.