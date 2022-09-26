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Киноафиша Новости Шарлиз Терон о трудностях при создании фильмов: «Я никогда не окажусь на уровне Ким Кардашьян»

Шарлиз Терон о трудностях при создании фильмов: «Я никогда не окажусь на уровне Ким Кардашьян»

26 сентября 2022 17:01
Шарлиз Терон о трудностях при создании фильмов: «Я никогда не окажусь на уровне Ким Кардашьян»

Актриса считает, что сейчас она уже не так популярна, но ее все устраивает.

В свежем интервью журналу Harper’s Bazaar Шарлиз Терон порассуждала по поводу своего звездного статуса и рассказала о трудностях, с которыми она сталкивается при реализации своих фильмов. По словам звезды, она не ощущает, что достигла пика голливудской славы и сомневается, что когда-нибудь будет в этом плане на уровне с кем-то вроде Ким Кардашьян.

«Я там, где должна быть. Еще больше работы не добавит мне славы. Я никогда не окажусь на уровне Ким Кардашьян. Мне кажется, так было изначально».

Также Терон отметила, что сейчас ей гораздо сложнее найти финансирование для лент, которые ей по-настоящему интересны. Она считает, что это отчасти вызвано снижением ее значимости в Голливуде, но в большей мере связано с переменами в индустрии. Во время принятия решений кинобоссы теперь оценивают множество факторов, поэтому одного лишь известного имени на афише зачастую недостаточно.

«Раньше мне казалось, что слава и популярность нужны для того, чтобы делать то, что тебе действительно интересно, но потом я поняла, что это немного не так работает» — резюмировала артистка.

В этом году Шарлиз появилась в небольшой роли в «Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия», а уже в октябре у нее выйдет масштабное семейное фэнтези Netflix «Школа добра и зла». Недавно исполнительница закончила съемки в «Форсаже 10» и «Бессмертной гвардии 2». Обе ленты выйдут в следующем году. В ее ближайших творческих планах по-прежнему заявлен сиквел «Взрывной блондинки» и, очевидно, она отметится в каком-то из будущих проектов киновселенной Marvel.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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