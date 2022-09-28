Netflix представил трейлер семейного мультфильма «Дракон моего отца»
Новый проект создателей «Песни моря» и «Легенды о волках» посвящен мальчику, сбежавшему на таинственный остров.
Netflix поделился первым трейлером мультфильма «Дракона моего отца», нового проекта ирландской студии Cartoon Saloon.
Анимационная картина основана на одноименной детской книге писательницы Рут Стайлз Ганнетт, впервые опубликованной в 1948 году и удостоенной множества наград, в том числе престижной литературной премии Джона Ньюбери. В центре истории — маленький мальчик Элмер. Он был вынужден переехать со своей матерью в большой город, где ему довольно трудно освоиться. Будучи не в силах больше терпеть жизнь на новом месте, Элмер убегает на поиски Дикого острова и молодого дракона, который ждет спасения. В ходе своих приключений Элмера знакомится со свирепыми зверьми и таинственным далекими землями.
Главные роли в мультфильме озвучили Джуди Грир («Человек-муравей»), Лейтон Мистер («Судья»), Джейкоб Тремблей («Лука») и Гейтен Матараццо («Очень странные дела»). Режиссером проекта выступила номинантка на «Оскар» Нора Туми, автор мультфильма «Добытчица» 2017 года. Кроме того, Туми сотрудничала со знаменитым аниматором Томом Муром, с которым она поработала над «Тайной Келлс» и «Легендой о волках».
Проекты самой студии Cartoon Saloon также ни раз удостаивались номинаций на «Оскар». Среди их самых известных работ — «Песнь моря», «После полудня» и «Вся правда о медведях: Фильм».
Премьера «Дракона моего отца» состоится на Netflix 8 октября.