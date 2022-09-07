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Киноафиша Новости Вышел новый трейлер фильма «Амстердам» с Кристианом Бэйлом, Марго Робби и другими звездами

Вышел новый трейлер фильма «Амстердам» с Кристианом Бэйлом, Марго Робби и другими звездами

7 сентября 2022 17:49
Вышел новый трейлер фильма «Амстердам» с Кристианом Бэйлом, Марго Робби и другими звездами

Главным героям предстоит распутать величайший заговор и отчисть свои добрые имена.

Студия 20th Century представила новый минутный трейлер многообещающей авантюрной драмы Дэвида О. Расселла «Амстердам». В ролике показали еще немного свежих кадров с суперзвездным актерским составом, который возглавили Кристиан Бэйл, Марго Робби и Джон Дэвид Вашингтон.

Действие следующего фильма от создателя «Бойца», «Аферы по-американски» и драмеди «Мой парень — псих» развернется в 30-х годах прошлого века. Ведущие персонажи — неудачливое трио, ставшее свидетелями убийства, в котором очень скоро начинают подозревать их самих. Чтобы отчистить свои имена и не угодить за решетку, главным героям предстоит распутать один из величайших заговоров в истории США.

В яркий исполнительский ансамбль также вошли Роберт Де Ниро, Аня Тейлор-Джой, Рами Малек, Майк Майерс, Зои Салдана, Майкл Шеннон, Тимоти Олифант, Андреа Райзборо, Крис Рок, Алессандро Нивола, Маттиас Шонартс и Тейлор Свифт. Оператором выступил трехкратный обладатель премии «Оскар» Эммануэль Любецки («Выживший», «Бердмэн», «Гравитация»).

Кинотеатральный релиз ленты состоится ровно через месяц — 7 октября. Учитывая репутацию Расселла, картину заранее считают одним из вероятных претендентов на награды.

Фото: 20th Century Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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