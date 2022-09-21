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Киноафиша Новости Норман Ридус удостоится звезды на «Аллее славы» в Голливуде

Норман Ридус удостоится звезды на «Аллее славы» в Голливуде

21 сентября 2022 14:51
Норман Ридус удостоится звезды на «Аллее славы» в Голливуде

Церемонию посетит Гильермо дель Торо.

Актер Норман Ридус, исполнитель роли Дэрила в сериале «Ходяиче мертвецы», будет удостоен своей звезды на голливудской «Аллее славы» в категории «Телевидение». Церемония установки пройдет 27 сентября 2022 года в 11:30 по местному времени. Звезда будет расположена по адресу Голливудский бульвар, 6600, напротив магазина «Голливудские игрушки и костюмы», рядом со звездой создателя «Ночи живых мертвецов» Джорджа А. Ромеро.

Церемонию проведет Лупита Санчес Корнехо, глава Голливудской торговой палаты, организации, которая является основателем и куратором «Аллеи славы» с 1960 года. Также мероприятие посетят ближайшие друзья Ридуса из киноиндустрии — режиссер Гильермо дель Торо и мастер по спецэффектам Грегори Никотеро.

По поводу вручения звезды куратор «Аллеи славы» Ана Мартинес сказала:

«Норман Ридус великолепен! В каждом своем проекте он демонстрирует нам свой талант. Его способности и как актера, и как режиссера, и как художника не знают границ».

Хотя Ридус известен в первую очередь как актер, он также активно занимается художественной фотографией, режиссурой и живописью. За последние месяцы он расширил сферу своих интересов, став автором бестселлера NY Times, а также издателем, ресторатором и предпринимателем.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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