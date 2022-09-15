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Началось производство второго сезона сериала Halo

15 сентября 2022 13:08
Началось производство второго сезона сериала Halo

Мастер Чиф вернулся на службу.

Стрим-сервис Paramount+ объявил, что создатели многосерийного фантастического боевика Halo, основанного на одноименной видеоигровой франшизе, приступили к съемкам второго сезона. Производство в настоящее время проходит в Исландии, а дополнительные съемки запланированы на конец этого года в Будапеште, Венгрия.

Действе Halo разворачивается в XXVI веке. Сюжетную основу составляет конфликт между человечеством и инопланетным альянсом, известным как Ковенант. Главный герой — Мастер Чиф (Пабло Шрайбер), возглавляющий группу суперсолдат, созданных доктором Хэлси (Наташа МакЭлхоун). Известные как спартанцы, они борются с инопланетной угрозой. Первый сезон расширил мир игры, представив ряд новых солдат. Авторы сериала объединили запутанные сюжетные линии вселенной Halo с масштабными баталиями, в которых решается судьба человечества.

Руководство Paramount+ сделало большую ставку на адаптацию видеоигры еще до премьеры сериала, сразу продлив его на второй сезон. Учитывая давнюю репутацию Halo как важной игровой франшизы, это казалось беспроигрышным вариантом. Впрочем, пока отзывы о сериале оставляют желать лучшего. На Rotten Tomatoes критический рейтинг экранизации составляет 69%, тогда как зрительская оценка и того меньше — 52%.

Фото: Paramount+
Юрий Липский
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