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Киноафиша Новости Мэл Гибсон рассказал, почему откладывается производство «Смертельного оружия 5»

Мэл Гибсон рассказал, почему откладывается производство «Смертельного оружия 5»

22 сентября 2022 16:07
Мэл Гибсон рассказал, почему откладывается производство «Смертельного оружия 5»

Также он поведал, когда должны начаться съемки.

После смерти режиссера Ричарда Доннера за производство пятой части «Смертельного оружия» взялся Мэл Гибсон. Предполагалось, что съемки начнутся этой осенью, но недавно производственный процесс застопорился. В недавнем разговоре с порталом Screen Rant постановщик объяснил причину задержки. По словам Гибсона, виной всему слияние Warner Bros. и Discovery. Ниже приведена его полная цитата:

«Единственная причина, по которой все в данный момент затягивается, — перестройка внутри студии, вызванная слиянием Warner с Discovery и приходом нового босса [Дэвид Заслав]. Они отсекают все ненужное и набирают новых сотрудников. Этим компаниям всегда требуется время для перегруппировки. Съемки задерживаются только по этой причине, но я практически уверен, что мы встанем на ноги. Вполне возможно, мы начнет работу уже в первом квартале следующего года».

За последнюю версию сценария очередного приключения безрассудного полицейского Мартина Риггза (Гибсон) и его более осторожного напарника Роджера Мерто (Дэнни Гловер) отвечает Ричард Уэнк («Великий уравнитель»). Он написал сценарий вместе с покойным Доннером.

Предполагалось, что «Смертельное оружие 5» станет эксклюзивом сервиса HBO Max, но, исходя из обновленной стратегии студии, финал франшизы, скорее всего, выпустят на большие экраны. Нынешний глава Warner Дэвид Заслав сделал ставку на кинопрокат, поэтому стриминговые релизы с хорошим коммерческим потенциалом сейчас перенаправляют в кинотеатры.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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