Вышел новый трейлер хоррор-сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»

Стриминговый сервис Netflix презентовал полноценный трейлер многосерийной хоррор-антологии «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» — жуткого сериала-альманаха, в создании которого приняли участие известные кинематографисты, имеющие отношение к жанру ужасов.

В сезоне будет восемь эпизодов и половина из них — это абсолютно оригинальные сюжеты. Остальные сегменты вдохновлены произведениями различных знаковых авторов, в числе которых Говард Филлипс Лавкрафт.

В многочисленном актерском составе заняты Руперт Гринт, София Бутелла, Бен Барнс, Эндрю Линкольн, Тим Блейк Нельсон, Криспин Гловер, Питер Уэллер, Эрик Андре, Исмаэль Крус Кордова, Кейт Микуччи, Эсси Дэвис, Джина Дэвис, Ди Джей Куоллс, Мартин Старр, Ниа Вардалос, Ф. Мюррэй Абрахам, Шарлин Йи и Стив Эйджи.

В режиссерскую команду вошли Дженнифер Кент («Бабадук»), Панос Косматос («Мэнди»), Ана Лили Амирпур («Плохая партия»), Кэтрин Хардвик («Сумерки»), Винченцо Натали («Куб»), Дэвид Прайор («Пустой человек»), Кит Томас («Воспламеняющая взглядом») и Гильермо Наварро («Американские боги»). Что касается самого Гильермо дель Торо, то он выступает соавтором некоторых серий, а также шоураннером и исполнительным продюсером проекта.

Все эпизоды антологии ужасов выйдут на стриминге 25 октября.