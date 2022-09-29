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Киноафиша Новости «Пять дней после катастрофы»: отзывы о мини-сериале

«Пять дней после катастрофы»: отзывы о мини-сериале

29 сентября 2022 15:11
«Пять дней после катастрофы»: отзывы о мини-сериале

Шоу основано на реальных события, произошедших во время урагана «Катрина».

В середине этого месяца на сервисе Apple TV+ завершились трансляции мини-сериала «Пять дней после катастрофы», посвященного драматическим событиям, имевшим место во время урагана «Катрина».

В центре сюжета — персонал больницы, оказавшиеся в ловушке стихийного бедствия. Из-за проблем с электричеством медикам пришлось принимать неоднозначные решения, которые стали поводом для уголовного дела и основой для документальной книги Шери Финк.

Создателями выступили Карлтон Кьюз («Остаться в живых») и Джон Ридли («12 лет рабства»). Критики принял сериал с восторгом. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг шоу составляет 90% положительных отзывов. Ниже приведены выдержки из обзоров журналистов:

Валери Эттенхофер, The Playlist:

«Если у вас получится переварить продемонстрированное на экране подлинное отчаяние, то в награду вы получите мощно рассказанную историю, которую невозможно забыть».

Кристен Болдуин, Entertainment Weekly:

«Джон Ридли и Карлтон Кьюз показали мучительный и беспощадный пересказ истории о стихийном бедствии, которое породило национальный позор».

Дэн Файнберг, The Hollywood Reporter:

«По мере продвижения сюжета, в истории начинает появляться слишком много пресной юридической волокиты с упрощенным морализаторством, которое обходили стороной в предыдущих эпизодах».

Джеки К. Купер, JackiekCooper.com:

«Достоверная реконструкция реальных душераздирающих событий в совокупности с великолепной игрой многогранного актерского состава делают этот сериал победителем».

Джоэл Келлер, Decider:

«Хорошо написанный и мастерски разыгранный трактат о том, как решения, принятые в экстремальных условиях, могут привести к страшной трагедии, даже если намерения были благими».

Алекс Морленд, National World:

«Пять дней после катастрофы» — остросюжетная и душераздирающая драма, в которой рассказывают как о неудачах структур за пределами больницы, так и внутри нее».

Люси Манган, The Guardian:

«Совершенно жестокий и абсолютно убедительный сериал».

Фото: Apple TV+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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