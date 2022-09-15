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Киноафиша Новости Тимоти Олифант сыграет в Зази Битц и Клэр Дэйнс в мини-сериале Стивена Содерберга «Замкнутый круг»

Тимоти Олифант сыграет в Зази Битц и Клэр Дэйнс в мини-сериале Стивена Содерберга «Замкнутый круг»

15 сентября 2022 17:09
Тимоти Олифант сыграет в Зази Битц и Клэр Дэйнс в мини-сериале Стивена Содерберга «Замкнутый круг»

В запутанном детективе также сыграют Зази Битц и Клэр Дэйнс.

В актерском составе нового мини-сериала Стивена Содерберга «Замкнутый круг» произошло еще одно примечательное пополнение. По сведениям портала Variety, к исполнительскому ансамблю шоу стримингового сервиса HBO Max, в котором уже числятся Зази Битц («Аталата», «Дэдпул 2») и Клэр Дэйнс («Змей в Эссексе», «Родина»), накануне присоединился Тимоти Олифант.

Сюжет проекта пока известен лишь в общих чертах. Согласно официальному синопсису, действие шестисерийной детективной драмы будет вращаться вокруг запутанного расследования неудавшегося похищения. В ходе поисков истины на прояснится ряд неприятных тайн, связывающих многочисленное население и культуры современного Нью-Йорка. Какая роль в проекте отведена Олифанту, на данный момент неизвестно.

Создатель «Больницы Никербокер» и «Одиннадцати друзей Оушена» лично поставит все эпизоды и будет контролировать производственный процесс с должности исполнительного продюсера. Автором сценария выступает Эд Соломон, с которым Содерберг ранее сотрудничал при создании триллера «Без резких движений» и мини-сериала «Мозаика».

О времени начала съемок «Замкнутого круга» пока информации нет.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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