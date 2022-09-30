Фанат расшифровал, что говорят Райан Рейнольдс и Хью Джекман во втором тизере «Дэдпула 3»

Блогер Jomboy с помощью чтения по губам попытался расшифровать речь Райана Рейнольдса и Хью Джекмана из недавнего тизера «Дэдпула 3». Результатами работы он поделился в ролике на своем YouTube-канале Jomboy Media.

Ранее на этой неделе Рейнольдс и Джекман опубликовали короткий проморолик третьей части франшизы о болтливом наемнике. Они заявили, что в новом фильме собираются воскресить Росомаху (персонаж умер в фильме «Логан» 2017 года) и хотят поделиться еще некоторыми подробностями сюжета будущей картины, но затем их рассказ заглушается музыкой.

С тех пор фанаты пытались понять, что же исполнители сказали во второй части своего послания. По словам Jomboy, шутники Рейнольдс и Джекман не стали раскрывать важных деталей:

«Я не думаю, что у меня получилось понять их идеально, но суть я уловил довольно хорошо. В основном они описывали боевые сцены очень общими словами. Например, Рейнольдс сказал: «Я гоняюсь за ним повсюду, и мы делаем крутые штуки, и попадаем в разные места…». А Джекман ответил: «И у нас будет этот большой-большой, просто огромный взрыв». Еще они рассказывают, как рубят друг друга мечами и когтями. И в конце Джекман говорит: «Вы увидите нас в самом расцвете сил».

Оригинальное видео Рейнольдса заканчивается показом символа Дэдпула с со следами царапин от трех когтей, что также указывает на то, что Россомаха и Дэдпул в фильме, вероятно, будут врагами.

«Дэдпул 3» выйдет в свет 6 сентября 2024 года.