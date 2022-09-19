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Киноафиша Новости Трилогия «Х»: режиссер Тай Уэст объяснил, почему у Пэрл и Максин одинаковая внешность

Трилогия «Х»: режиссер Тай Уэст объяснил, почему у Пэрл и Максин одинаковая внешность

19 сентября 2022 15:35
Трилогия «Х»: режиссер Тай Уэст объяснил, почему у Пэрл и Максин одинаковая внешность

Таким образом создатели сами себе бросили творческий вызов.

Режиссер Тай Уэст в недавнем интервью изданию Slashfilm наконец ответил на вопрос фанатов о том, почему в его трилогии ужасов «Х» («Х», «Пэрл», «Максин») актриса Миа Гот играет сразу двух разных персонажей: хрупкую пожилую женщину Пэрл, которая оказывается психопаткой-убийцей, и Максин, начинающую актрису, стремящуюся стать звездой.

По словам Уэста, Перл и Максин — зеркальные отражения друг друга:

«Отчасти причина, по которой я хотел, чтобы она играла обе роли, заключалась в том, что во время съемок «Х», мы с Мией оба подумали: «В сценарии они — два разных персонажа, но ведь в некотором роде это один и тот же человек». Максин и Пэрл не были родственницами, но их связывали похожие мечты и устремления, они обе хотели стать актрисами. Такая концепция показалась весьма привлекательной».

Однако общие мечты не были единственной причиной схожести персонажей:

«Я хотел показать мастерство людей, которые снимают этот фильм, наши возможности создать разные образы для Мии с помощью грима и спецэффектов, а также ее игры, конечно же. Я даже не знал, сможем ли мы это сделать, пока не встретил ее, но она полностью поддержала мои идеи. Все это казалось интересным вызовом».

Мировая премьера второй части трилогии «Х» под названием «Пэрл» состоялась еще в начале месяца, 3 сентября. Фильм повествует о молодой девушке Пэрл, которая мечтает стать актрисой и уехать с родительской фермы в большой город. Ради своих грез юная звезда готова пойти даже на убийство.

Фото: A24
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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