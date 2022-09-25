Наемница Дженнифер Лопес защищает свою дочь в трейлере экшен-триллера «Мать»

Стриминговый сервис Netflix презентовал дебютный тизер остросюжетного экшен-триллера «Мать», в котором Дженнифер Лопес сыграла профессиональную наемницу. Минутный ролик имеет ознакомительный характер, но за отведенный хронометраж авторы успели показать пару международных локаций, ведущую героиню в действии и намекнуть на то, в чем будет состоять завязка.

В центре истории — одинокая женщина-киллер, которой приходится из лучших побуждений отказаться от своей дочки. Героиня не взаимодействует с девочкой из-за того, что за время своей неоднозначной деятельности она нажила множество опасных врагов. Спустя годы ребенок все-таки оказывается под ударом недоброжелателей. Для героини Лопес это становится поводом покончить с отшельнической жизнью и выйти на тропу войны.

В остальной актерский состав вошли Гаэль Гарсиа Берналь, Омари Хардвик, Пол Рэйси, Майкл Карл Ричардс, Джесси Гарсиа, Ивонн Сенат, Оливия Лукас, Люси Паэс и Джозеф Файнс, который в тизере показан с обезображенным лицом.

За режиссуру отвечает постановщица игрового ремейка «Мулан» Ники Каро. Над сценарием работали Андреа Берлофф («Голос улиц»), Питер Крэйг («Топ Ган: Мэверик») и Миша Грин («Страна Лавкрафта»). Лопес также вошла в число исполнительных продюсеров фильма.

Точная дата премьеры пока не установлена, но ожидается, что фильм выйдет в мае 2023 года.