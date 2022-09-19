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Киноафиша Новости Сериал «Стая» с Агатой Муцениеце и Павлом Табаковым: сюжет и отзывы

Сериал «Стая» с Агатой Муцениеце и Павлом Табаковым: сюжет и отзывы

19 сентября 2022 14:14
Сериал «Стая» с Агатой Муцениеце и Павлом Табаковым: сюжет и отзывы

История о молодой женщине, которая попыталась изменить человеческую природу, но стала ее жертвой.

В этом месяце в онлайн-кинотеатрах more.tv и Wink стартовала многосерийная драма о выживании «Стая» главные роли в которой сыграли Агата Муцениеце и Павел Табаков. Рассказываем о сюжете сериала и приводим впечатления рядовых зрителей.

Сюжет

В центре повествования — полицейский психолог-воспитатель Рита (Муцениеце), убежденная в том, что молодых правонарушителей можно изменить. Она считает, что главное позволить им почувствовать себя полезными для общества. Рита создает экспериментальную программу «Второй шанс», в рамках которой группа юных преступников должна будет отправиться в двухнедельный поход, чтобы проложить дорогу через крутой горный перевал.

У всех молодых людей свое драматичное прошлое, но задумка Риты состоит в том, чтобы помочь им преодолеть внутренний кризис и сплотиться. Данный план перечеркивает убийство, произошедшее в первую же ночь в лагере, после чего каждый из персонажей оказывается под подозрением. Испугавшись серьезных последствий, герои берут свою наставницу в заложники и вместе с Ритой пытаются укрыться в горах. Там им придется выживать в экстремальных условиях, детально разбираться в произошедшем инциденте и выявлять личность убийцы.

Отзывы из сети

Sodaimeetsol:

«Просмотрела две серии. Понравилась атмосфера: мрачная, темная, мнимая. Не могу оценить возмущения некоторых людей, которые хотели чего-то светлого, а не «проблем малолеток». Ну камон, на вкус и цвет товарища нет. Мне понравилось».

KarinaZH2012:

«Абсолютно тупой сериал. Сама мотивация главных героев в этом сериале нелепа и абсурдна. По-настоящему никто себя так вести не будет, никто себе срок добавлять не захочет. Отсюда и проблема этого сериала».

mary83s:

«Только что посмотрела первую серию нового драматического телесериала российского производства 2022 года под названием «Стая», выход которого ждала уже некоторое время. Проект меня пока что очень даже порадовал и заинтриговал, смотрю его с удовольствием».

За СССР:

«Праздник для любителей подростковых триллеров. Все как вы любите: группа злых подростков, заложники, убийства на природе. Начало звучит как комедия: соцработник по имени Рита решила улучшить человеческую природу».

Третий эпизод «Стаи» выйдет 23 сентября.

Фото: more.tv
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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