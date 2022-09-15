7 фильмов, которые научат вас любить себя

Для любви не всегда нужны двое. Конечно, прослыть отъявленным эгоистом никому не хочется, но без любви к самому себе невозможен путь к счастью и гармоничной жизни. Героям этих фильмов хорошо известно об этом. Они напомнят вам, что иногда следует поменьше слушать других и внимательнее прислушаться к голосу собственного сердца.

Фильм от Валери Фэрис и Джонатана Дэйтона получился добрым, наивным и позитивным даже несмотря на то, что в кадре появляются наркоманы и суицидально настроенные личности. Это история о том, как неловкая девочка из проблемной семьи страстно захотела стать королевой красоты. Разумеется, нетрудно догадаться, что она сможет воплотить свою мечту в реальность. А эта самая проблемная семья, которая состоит из забавных и странных личностей, окажет ей помощь.

Маленькая мисс Счастье

Картина от Джослин Мурхаус поражает воображение с первых кадров. В особенности благодаря великолепной Кейт Уинслет, сыгравшей талантливую и успешную портную Тилли. Он приезжает в город, где родилась и выросла, чтобы встретиться лицом к лицу со своим прошлым. Почему эта картина напоминает о любви к себе? Об этом нетрудно догадаться, увидев Тилли посреди футбольного поля в экстравагантном костюме. Она не побоялась привлечь к себе внимание чопорных жителей города. И даже это – уже отважно. А приехать в то место, где все считают тебя преступницей, разобраться с тайнами прошлого и вновь заслужить доверие – и подавно.

Месть от кутюр

Грета Гервиг сняла фильм о несовершеннолетней девочке по имени Леди Берд. У нее получилась грустная и в то же время забавная история о подростке, который отчаянно ищет себя, учится отстаивать личные границы и борется за собственные ценности. Впрочем, ничего нового, ведь так ведут себя все старшеклассники, правда? Порой отчаянной бескомпромиссности и умению защищать свои интересы у них и впрямь можно поучиться. Фильм стоит посмотреть всем родителям вместе с детьми – возможно, они иначе взглянут друг на друга.

Леди Берд

В этой подборке нельзя было обойтись без легендарной картины Роберта Земекиса и не менее легендарной роли Тома Хэнкса. Молодой человек с отсталостью в интеллектуальном развитии благодаря своему доброму сердцу и располагающему характеру принимает участие в значительных для всего мира событиях. Стоит отметить, что он никогда не изменяет себе и не теряет собственное лицо. И если у такого юноши все получилось, остальным просто стыдно не справиться и забывать о любви к себе.

Форрест Гамп

Добрый и веселый мюзикл от режиссера Адама Шенкмана не только поможет пробудить внутри чувство любви к себе, но и станет отличным способом расслабиться и забыть о проблемах в вечер выходного дня. В центре событий – полноватая девушка по имени Трейси Тернблад. Она хочет покорить сцену и стать известной танцовщицей. Героиня на личном примере доказывает, что можно справиться с любыми проблемами и стать звездой известного танцевального телепроекта. Главное – верить в себя! Кстати, роль матери главной героини досталась... Джону Траволте!

Лак для волос

После просмотра этой картины у любого зрителя возникнет непреодолимое желание научиться останавливать мгновение, чтобы увидеть красоту вокруг, почувствовать свежий ветер или лучи солнца, проникающие в комнату, насладиться вкусным завтраком. Именно через любовь к миру и достижению гармонии с ним люди постигают эту сложную науку – любить себя. Чтобы научиться принимать жизнь, не волноваться по пустякам и не горевать об утраченном, нужно жить, а не существовать. В этом может помочь легкий романтический фильм Ридли Скотта об истинных жизненных ценностях.

Хороший год

У любого человека есть уникальный дар, который ждет, чтобы вырваться наружу. Однако порой человек проживает половину жизни и так и не находит свое истинное предназначение. А ведь гораздо легче любить себя, зная, в чем состоит твоя неповторимость и зачем вообще ты пришел в этот мир. У главного героя фильма Стивена Долдри никогда не было сомнений в том, чем он должен заниматься. Конечно балетом! 11-летнему сыну шахтера было нелегко найти поддержку у близких, но мальчик не отступил...