В разработку запущена новая часть «Кловерфилда»

Производственная компания Джей Джея Абрамса Bad Robot анонсировала новую часть экспериментальной научно-фантастической франшизы «Кловерфилд». По словам представителей студии, четвертый фильм серии в настоящее время находится в совместной разработке с Paramount Pictures.

Режиссером фильма выступит британско-иранский кинематографист Бабак Анвари, известный в первую очередь благодаря своему фильму «Раны» с Арми Хаммером в главной роли. Сам Абрамс займет место продюсера картины вместе с Ханной Мингеллой и Джоном Коэном. Сценарий напишет Джо Бартон, автор культового хоррора 2017 года «Ритуал».

Первый фильм франшизы «Монстро» 2008 года был снят в формате мокьюментари. Он повествует о группе друзей, которая пытается выжить во время атаки неизвестного огромного существа на Нью-Йорк. Картина стала кассовым хитом. Вторая часть под названием «Кловерфилд, 10» 2016 года рассказывает о девушке Мишель, которая попала в плен к сумасшедшему старику Говарду, утверждающему, что он похитил ее, чтобы спасти от апокалипсиса, произошедшего в мире пока она была без сознания. Фильм также стал коммерческим хитом благодаря отличной игре Мэри Элизабет Уинстэд и Джона Гудмана. Наконец, третья часть — это космический триллер «Парадокс Кловерфилда» (2018) о группе астронавтов, ставших жертвой загадочной аномалии. Зрители раскритиковали фильм, но все же он добился определенного успеха из-за премьеры на Netflix и рекламы на Супербоуле.

Информации о сюжете и дате выхода следующей части «Кловерфилд» пока нет.