Майка Монро не чувствует себя собой в трейлере мистического триллера «Вторая половинка»

Стриминговый сервис Paramount+ презентовал трейлер мрачного мистического триллера «Вторая половинка» (Significant Other). Очевидно, в названии обыгрывается главная сюжетная интрига фильма. Ведущие роли исполнили Майка Монро («Оно», «Наблюдающий») и Джейк Лэси («Белый лотос», «Меломанка»).

Главные герои «Второй половинки» — молодая пара в лице Гарри (Лэси) и Рут (Монро), которые отправляются в поход через лес. Однако их романтическое приключение на свежем воздухе оборачивается трагедией, когда выясняется, что персонажи в этом месте не одни. Происходит нечто ужасное, после чего ничего не помнящая и сбитая с толку Рут приходит в себя уже без своего спутника. Ее находят лежащей на земле без чувств проходившие мимо добрые незнакомцы. Приютив ее у своего костра, они начинают подозревать, что с девушкой что-то не так.

За сценарий и постановку ленты отвечают режиссеры Дэн Берк и Роберт Ольсен, у которых Монро ранее снялась в независимом криминальном триллере «Злодеи». Мировая премьера «Второй половинки» состоится 6 октября в рамках фестиваля Comic-Con в Нью-Йорке, а на следующий день фильм станет доступен на Paramount+.