Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Тибра" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Майка Монро не чувствует себя собой в трейлере мистического триллера «Вторая половинка»

Майка Монро не чувствует себя собой в трейлере мистического триллера «Вторая половинка»

7 сентября 2022 14:04
Майка Монро не чувствует себя собой в трейлере мистического триллера «Вторая половинка»

Похоже, в дело замешан злобный двойник.

Стриминговый сервис Paramount+ презентовал трейлер мрачного мистического триллера «Вторая половинка» (Significant Other). Очевидно, в названии обыгрывается главная сюжетная интрига фильма. Ведущие роли исполнили Майка Монро («Оно», «Наблюдающий») и Джейк Лэси («Белый лотос», «Меломанка»).

Главные герои «Второй половинки» — молодая пара в лице Гарри (Лэси) и Рут (Монро), которые отправляются в поход через лес. Однако их романтическое приключение на свежем воздухе оборачивается трагедией, когда выясняется, что персонажи в этом месте не одни. Происходит нечто ужасное, после чего ничего не помнящая и сбитая с толку Рут приходит в себя уже без своего спутника. Ее находят лежащей на земле без чувств проходившие мимо добрые незнакомцы. Приютив ее у своего костра, они начинают подозревать, что с девушкой что-то не так.

За сценарий и постановку ленты отвечают режиссеры Дэн Берк и Роберт Ольсен, у которых Монро ранее снялась в независимом криминальном триллере «Злодеи». Мировая премьера «Второй половинки» состоится 6 октября в рамках фестиваля Comic-Con в Нью-Йорке, а на следующий день фильм станет доступен на Paramount+.

Фото: Paramount+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Оно придет за тобой: 5 фильмов ужасов о древних проклятиях Оно придет за тобой: 5 фильмов ужасов о древних проклятиях Читать далее 5 сентября 2022
Прокатимся с ветерком: Киноафиша приглашает на показ французской комедии «Поехали!» Прокатимся с ветерком: Киноафиша приглашает на показ французской комедии «Поехали!» Читать далее 6 сентября 2022
В жизни еще интереснее: 5 реальных голливудских романов, которые срочно нужно экранизировать В жизни еще интереснее: 5 реальных голливудских романов, которые срочно нужно экранизировать Читать далее 6 сентября 2022
Владимир Сычев рассказывает о любимых фильмах и сериалах специально для Киноафиши Владимир Сычев рассказывает о любимых фильмах и сериалах специально для Киноафиши Читать далее 8 сентября 2022
Знают толк в хороших вечеринках: 9 голливудских звезд, которые занялись производством алкогольных напитков Знают толк в хороших вечеринках: 9 голливудских звезд, которые занялись производством алкогольных напитков Читать далее 6 сентября 2022
В поисках здравого смысла: 6 нелогичных моментов в MCU, которые разбили сердце фанатам В поисках здравого смысла: 6 нелогичных моментов в MCU, которые разбили сердце фанатам Читать далее 5 сентября 2022
Бойтесь своих желаний: 6 фильмов про опасность получить все и сразу Бойтесь своих желаний: 6 фильмов про опасность получить все и сразу Читать далее 7 сентября 2022
Помните «Остаться в живых»? Вот что стало с актерами из легендарного сериала Помните «Остаться в живых»? Вот что стало с актерами из легендарного сериала Читать далее 8 сентября 2022
7 душевных фильмов из детства, которые стоит пересмотреть всей семьей 7 душевных фильмов из детства, которые стоит пересмотреть всей семьей Читать далее 7 сентября 2022
Related video