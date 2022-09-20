«Дом Дракона»: Фабьен Франкель семь месяцев готовился к сцене секса с Милли Олкок

Фабьен Франкель, сыгравший сира Кристона Коля в сериале «Дом Дракона», рассказал о том, как он готовился к сцене секса с Рейнирой в исполнении Милли Олкок. Интимный эпизод можно было увидеть в четвертой серии шоу. Франкель рассказал в интервью изданию Entertainment Weekly, что он провел семь месяцев, прорабатывая детали:

«Мы с Милли много говорили об этой сцене в течение семи месяцев, я очень хотел основательно ее проработать. Для меня было важно сделать так, чтобы это не было похоже на еще одну беспричинную сексуальную сцену, которых и так много на телевидении. Она должна была стать очень важной частью сюжета».

По словам Франкеля, он месяцами писал Олкок и режиссеру эпизода Клэр Килнер задавая вопросы о том, как сделать эту сцену более естественной:

«Помню, я сказал им: «Эта тяжелая рыцарская броня, которую носит Кристон, просто не снимется без посторонней помощи». У рыцарей были оруженосцы, они могли бы снять доспехи, но даже в таком случае на это бы ушло 10 минут. Рейнира и Коль ни за что не снимут эту броню в порыве страсти за пару секунд. Поэтому важно, чтобы снять доспехи было непросто. Все эти мелочи меня действительно заботили, потому что они заставляли сцену казаться реальной».

Также в интервью актер добавил:

«Любой, кто когда-либо занимался сексом, скажет вам, что секс не так уж прекрасен. Это не какое-то великолепное и удивительное действо. Это неудобно и дискомфортно, особенно когда ты молод. Приходится открываться и понимать тела друг друга, не говоря уже о практической стороне всего этого».

Следующая серия «Дома Дракона» выйдет на канале HBO в воскресенье, 25 сентября.