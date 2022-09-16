Российская криминальная комедия «Экспресс»: сюжет и отзывы
Фильм сравнивают с творчеством молодого Гая Ричи.
На следующей неделе, 22 сентября, в российский прокат выходит отечественная криминальная комедия Руслана Братова «Экспресс». В этой связи рассказывает о сюжете фильма и первых впечатлениях российских критиков.
Сюжет
В центре истории окажется обаятельный молодой человек Саша Сосланов (Лев Зулькарнаев) по кличке Сос, проживающий в кавказской провинции. В жизни Соса начинается черная полоса: его выгоняю из университета, а горячо любимая им девушка Нина (Ольга Смирнова) уезжает в Москву. Впрочем, даже несмотря на жесткие удары судьбы, главный герой не унывает. Вместо того чтобы отчаиваться, Саша идет в букмекерскую контору и на последнюю тысячу рублей делает рискованную ставку из нескольких событий — «экспресс». Благодаря невероятному стечению обстоятельств протагонист выигрывает огромную сумму, но вскоре ситуация омрачается — в тот же вечер он теряет карточку для получения выигрыша. Чтобы исправить положение и не упустить свой шанс на новую жизнь, у Александра есть всего трое суток.
Отзывы
Вадим Богданов, InterMedia:
«Молодой Гай Ричи тут действительно проглядывается между гор — особенно его в той же мере авантюрный «Карты, деньги, два ствола» (вот только сценарий здесь умудряется полностью избежать мата и крепких словечек, при этом оставаясь богатым на черный юмор и хлестким на крылатые выражения). Но в целом «Экспресс» не держится ни за какой конкретный западный референс, в нем много своего, родного».
Гульназ Давлетшина, Film:
«Динамичный сюжет строится на череде анекдотов — не всегда, впрочем, смешных, но преимущественно вызывающих улыбку. Справедливости ради надо отметить, что заслуга здесь не столько в сильной драматургии, сколько в харизме фактурных героев. Создателям удалось собрать практически идеальный каст».
Иван Афанасьев, 7 дней:
«Экспресс» — отличный пример по-настоящему «живого» кино, которое дышит буквально всеми своими фибрами: диалоги, от которых мозги и уши условного филолога поначалу сворачиваются в трубочку (в духе легендарного «пацаны все еще ребята»), уже минут через 5 воспринимаются как неотъемлемая часть местной атмосферы».