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Российская криминальная комедия «Экспресс»: сюжет и отзывы

16 сентября 2022 12:42
Российская криминальная комедия «Экспресс»: сюжет и отзывы

Фильм сравнивают с творчеством молодого Гая Ричи.

На следующей неделе, 22 сентября, в российский прокат выходит отечественная криминальная комедия Руслана Братова «Экспресс». В этой связи рассказывает о сюжете фильма и первых впечатлениях российских критиков.

Сюжет

В центре истории окажется обаятельный молодой человек Саша Сосланов (Лев Зулькарнаев) по кличке Сос, проживающий в кавказской провинции. В жизни Соса начинается черная полоса: его выгоняю из университета, а горячо любимая им девушка Нина (Ольга Смирнова) уезжает в Москву. Впрочем, даже несмотря на жесткие удары судьбы, главный герой не унывает. Вместо того чтобы отчаиваться, Саша идет в букмекерскую контору и на последнюю тысячу рублей делает рискованную ставку из нескольких событий — «экспресс». Благодаря невероятному стечению обстоятельств протагонист выигрывает огромную сумму, но вскоре ситуация омрачается — в тот же вечер он теряет карточку для получения выигрыша. Чтобы исправить положение и не упустить свой шанс на новую жизнь, у Александра есть всего трое суток.

Отзывы

Вадим Богданов, InterMedia:

«Молодой Гай Ричи тут действительно проглядывается между гор — особенно его в той же мере авантюрный «Карты, деньги, два ствола» (вот только сценарий здесь умудряется полностью избежать мата и крепких словечек, при этом оставаясь богатым на черный юмор и хлестким на крылатые выражения). Но в целом «Экспресс» не держится ни за какой конкретный западный референс, в нем много своего, родного».

Гульназ Давлетшина, Film:

«Динамичный сюжет строится на череде анекдотов — не всегда, впрочем, смешных, но преимущественно вызывающих улыбку. Справедливости ради надо отметить, что заслуга здесь не столько в сильной драматургии, сколько в харизме фактурных героев. Создателям удалось собрать практически идеальный каст».

Иван Афанасьев, 7 дней:

«Экспресс» — отличный пример по-настоящему «живого» кино, которое дышит буквально всеми своими фибрами: диалоги, от которых мозги и уши условного филолога поначалу сворачиваются в трубочку (в духе легендарного «пацаны все еще ребята»), уже минут через 5 воспринимаются как неотъемлемая часть местной атмосферы».

Фото: Mars Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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