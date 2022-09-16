Российская криминальная комедия «Экспресс»: сюжет и отзывы

На следующей неделе, 22 сентября, в российский прокат выходит отечественная криминальная комедия Руслана Братова «Экспресс». В этой связи рассказывает о сюжете фильма и первых впечатлениях российских критиков.

Сюжет

В центре истории окажется обаятельный молодой человек Саша Сосланов (Лев Зулькарнаев) по кличке Сос, проживающий в кавказской провинции. В жизни Соса начинается черная полоса: его выгоняю из университета, а горячо любимая им девушка Нина (Ольга Смирнова) уезжает в Москву. Впрочем, даже несмотря на жесткие удары судьбы, главный герой не унывает. Вместо того чтобы отчаиваться, Саша идет в букмекерскую контору и на последнюю тысячу рублей делает рискованную ставку из нескольких событий — «экспресс». Благодаря невероятному стечению обстоятельств протагонист выигрывает огромную сумму, но вскоре ситуация омрачается — в тот же вечер он теряет карточку для получения выигрыша. Чтобы исправить положение и не упустить свой шанс на новую жизнь, у Александра есть всего трое суток.

Отзывы

Вадим Богданов, InterMedia:

«Молодой Гай Ричи тут действительно проглядывается между гор — особенно его в той же мере авантюрный «Карты, деньги, два ствола» (вот только сценарий здесь умудряется полностью избежать мата и крепких словечек, при этом оставаясь богатым на черный юмор и хлестким на крылатые выражения). Но в целом «Экспресс» не держится ни за какой конкретный западный референс, в нем много своего, родного».

Гульназ Давлетшина, Film:

«Динамичный сюжет строится на череде анекдотов — не всегда, впрочем, смешных, но преимущественно вызывающих улыбку. Справедливости ради надо отметить, что заслуга здесь не столько в сильной драматургии, сколько в харизме фактурных героев. Создателям удалось собрать практически идеальный каст».

Иван Афанасьев, 7 дней: