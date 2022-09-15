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Киноафиша Новости Майя Хоук хотела бы, чтобы ее героиня из «Очень странных дел» погибла в пятом сезоне

Майя Хоук хотела бы, чтобы ее героиня из «Очень странных дел» погибла в пятом сезоне

15 сентября 2022 11:34
Майя Хоук хотела бы, чтобы ее героиня из «Очень странных дел» погибла в пятом сезоне

Актриса мечтает о героической смерти для Робин.

Майя Хоук, исполнительница роли Робин в сериале «Очень странные дела», была бы рада, если бы ее героиня умерла и получила свой последний «момент славы», как это произошло с Эдди в финале четвертого сезона шоу. Этим актриса поделилась в недавнем интервью журналу Rolling Stone.

«Пятый сезон будет последним, так что многие персонажи в любом случае умрут. Я хотела бы умереть и получить свой момент славы, увидеть свою героическую смерть. Но в то же время мне нравится, как Мэтт и Росс Дафферы искренне любят своих актеров. Они пишут прекрасные сценарии для меня и всех остальных, потому что они влюблены в своих актеров и своих персонажей и не хотят прощаться с ними. Я думаю, что это прекрасное качество».

Ранее создатели «Очень странных дел» братья Даффер уже заявляли, что не хотели бы убивать «завсегдатаев» сериала, поскольку это выглядело бы слишком «удручающе». Тем не менее, в финале четвертого сезона персонаж Эдди (Джозеф Куинн) был убит, а Макс (Сэди Синк) впала в кому. Поэтому смерть кого-либо из главных героев в грядущем пятом сезоне шоу выглядит вполне вероятной.

Так или иначе, сама франшиза «Очень странных дел» умирать не собирается. В настоящее время в разработке находится по крайней мере один спин-офф сериала, посвященный пока что неизвестному герою. Сама Хоук также не против увидеть свою героиню в спин-оффе:

«Я не сторонница создания спин-оффов, но, если бы мне пришлось сделать его с Джо Кири (исполнитель роли Стива), я бы согласилась на все, что угодно. Он отличный коллега, и в команде с ним я готова вернуться в мир сериала».

Дата выхода финального сезона «Очень странных дел» пока не установлена.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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