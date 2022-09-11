Искусство провокации: 5 постельных сцен в кинематографе, которые были реальными

Споры про постельные сцены в кино и их культурную ценность не утихнут до скончания веков. Тем не менее режиссеры придумывают новые способы шокировать зрителя. Многие из них в погоне за реалистичностью перегибают палку и используют в кадре актеров, которые занимаются сексом по-настоящему, не прибегая к монтажу, дублерам и другим техническим чудесам. Представляем подборку фильмов, в которых постельные сцены были реальными.

Режиссер Гаспар Ноэ давно зарекомендовал себя как скандальную личность в кинематографе. Его «Необратимость» повергла в шок многих критиков, но он не остановился в экспериментах. Лента «Любовь» 2015 года построена практически полностью на импровизации актеров. Постельные сцены в фильме были также не постановочными и снятыми в 3D. Актеры и сам режиссер не постеснялись признаться в том, что «любовь» в кадре была натуральной.

Сюжет рассказывает о паре молодых людей – Мерфи и Оми, которые воспитывают маленького сына. Мужчина уже давно не любит свою пассию и живет с ней только из-за ребенка. В жизнь пары вмешивается девушка по имени Электра, о которой давно тайно мечтает Мерфи.

Любовь

Сиквел фильма «Мектуб, моя любовь» 2017 года получил неоднозначные отзывы критиков из-за постельной сцены. Многие отметили, что 13-минутное соитие, показанное без цензуры на большом экране, не было сюжетно оправдано. В Сети даже появилась информация о том, что режиссер Абделатиф Кешиш в погоне за натурализмом заставлял актеров по-настоящему заниматься сексом и использовал для этого алкоголь.

Фильм снят по роману Франсуа Бегодо «Обидно, правда». Сюжет рассказывает о молодом сценаристе Амине и девушке Шарлотте, которые проводят вместе летние каникулы. В истории также оказываются Офелия с маленьким ребенком от тайного романа с Тони и Джессика, которую желает Амин.

Мектуб, моя любовь – 2

Для француженки Энн Монн фильм «Их первая ночь» стал дебютным. Актеры Катрин де Леан и Дмитрий Сторож, которые исполнили главные роли в фильме, показали зрителям реальную постельную сцену без прикрас. Многие до сих пор спорят, для чего это было нужно, но режиссерский замысел не отменить.

Фильм повествует о страсти, которая вспыхивает между Кларой и Николаем в ночь их первого знакомства. Они оказываются не в силах противостоять желанию и просыпаются в одной постели. Наутро Клара и Николай испытывают неловкость друг перед другом, так как между ними нет эмоциональной связи, а только влечение.

Их первая ночь

Премьера «Нимфоманки» Ларса фон Триера устроила настоящую сексуальную революцию в кинематографе. Мало того, что режиссер осветил непопулярную тему сексуальной зависимости, так еще и показал все интимные сцены по-настоящему. Актер Шайа ЛаБаф, по слухам, прошел кастинг только после того, как прислал кинематографисту «домашнее видео» и фотографии подобного содержания.

Сюжет рассказывает о девушке Джо, которая попадает в беду и оказывается в доме одинокого холостяка Селигмана. Она рассказывает мужчине о своей жизни, в которой центральное место занимает тяжелая зависимость – нимфомания.

Нимфоманка: Часть 1

«Текст» Клима Шипенко тоже совершил переворот, но уже в российском кинематографе. Детально показанная интимная сцена между героями Ивана Янковского и Кристины Асмус стала поводом для бурных обсуждений. Артисты признаются, что съемки проходили без участия других людей, а операторами выступали они сами, поэтому все было максимально натурально.

Речь в фильме идет о молодом парне Иване, который оказывается не в то время и не в том месте. Ему подбрасывают запрещенные вещества и сажают в тюрьму на несколько лет. После отбывания срока Илья возвращается и решает отомстить полицейскому, который сломал ему жизнь.