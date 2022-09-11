Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Джиперс Криперс: Возрожденный" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Искусство провокации: 5 постельных сцен в кинематографе, которые были реальными

Искусство провокации: 5 постельных сцен в кинематографе, которые были реальными

11 сентября 2022 12:00
Искусство провокации: 5 постельных сцен в кинематографе, которые были реальными

Секс в кино: сюжетная необходимость или излишек?

Споры про постельные сцены в кино и их культурную ценность не утихнут до скончания веков. Тем не менее режиссеры придумывают новые способы шокировать зрителя. Многие из них в погоне за реалистичностью перегибают палку и используют в кадре актеров, которые занимаются сексом по-настоящему, не прибегая к монтажу, дублерам и другим техническим чудесам. Представляем подборку фильмов, в которых постельные сцены были реальными.

Любовь (2015)

Режиссер Гаспар Ноэ давно зарекомендовал себя как скандальную личность в кинематографе. Его «Необратимость» повергла в шок многих критиков, но он не остановился в экспериментах. Лента «Любовь» 2015 года построена практически полностью на импровизации актеров. Постельные сцены в фильме были также не постановочными и снятыми в 3D. Актеры и сам режиссер не постеснялись признаться в том, что «любовь» в кадре была натуральной.

Сюжет рассказывает о паре молодых людей – Мерфи и Оми, которые воспитывают маленького сына. Мужчина уже давно не любит свою пассию и живет с ней только из-за ребенка. В жизнь пары вмешивается девушка по имени Электра, о которой давно тайно мечтает Мерфи.

Искусство провокации: 5 постельных сцен в кинематографе, которые были реальными
Любовь

Мектуб, моя любовь – 2 (2019)

Сиквел фильма «Мектуб, моя любовь» 2017 года получил неоднозначные отзывы критиков из-за постельной сцены. Многие отметили, что 13-минутное соитие, показанное без цензуры на большом экране, не было сюжетно оправдано. В Сети даже появилась информация о том, что режиссер Абделатиф Кешиш в погоне за натурализмом заставлял актеров по-настоящему заниматься сексом и использовал для этого алкоголь.

Фильм снят по роману Франсуа Бегодо «Обидно, правда». Сюжет рассказывает о молодом сценаристе Амине и девушке Шарлотте, которые проводят вместе летние каникулы. В истории также оказываются Офелия с маленьким ребенком от тайного романа с Тони и Джессика, которую желает Амин.

Искусство провокации: 5 постельных сцен в кинематографе, которые были реальными
Мектуб, моя любовь – 2

Их первая ночь (2011)

Для француженки Энн Монн фильм «Их первая ночь» стал дебютным. Актеры Катрин де Леан и Дмитрий Сторож, которые исполнили главные роли в фильме, показали зрителям реальную постельную сцену без прикрас. Многие до сих пор спорят, для чего это было нужно, но режиссерский замысел не отменить.

Фильм повествует о страсти, которая вспыхивает между Кларой и Николаем в ночь их первого знакомства. Они оказываются не в силах противостоять желанию и просыпаются в одной постели. Наутро Клара и Николай испытывают неловкость друг перед другом, так как между ними нет эмоциональной связи, а только влечение.

Искусство провокации: 5 постельных сцен в кинематографе, которые были реальными
Их первая ночь

Нимфоманка: Часть 1 (2013)

Премьера «Нимфоманки» Ларса фон Триера устроила настоящую сексуальную революцию в кинематографе. Мало того, что режиссер осветил непопулярную тему сексуальной зависимости, так еще и показал все интимные сцены по-настоящему. Актер Шайа ЛаБаф, по слухам, прошел кастинг только после того, как прислал кинематографисту «домашнее видео» и фотографии подобного содержания.

Сюжет рассказывает о девушке Джо, которая попадает в беду и оказывается в доме одинокого холостяка Селигмана. Она рассказывает мужчине о своей жизни, в которой центральное место занимает тяжелая зависимость – нимфомания.

Искусство провокации: 5 постельных сцен в кинематографе, которые были реальными
Нимфоманка: Часть 1

Текст (2019)

«Текст» Клима Шипенко тоже совершил переворот, но уже в российском кинематографе. Детально показанная интимная сцена между героями Ивана Янковского и Кристины Асмус стала поводом для бурных обсуждений. Артисты признаются, что съемки проходили без участия других людей, а операторами выступали они сами, поэтому все было максимально натурально.

Речь в фильме идет о молодом парне Иване, который оказывается не в то время и не в том месте. Ему подбрасывают запрещенные вещества и сажают в тюрьму на несколько лет. После отбывания срока Илья возвращается и решает отомстить полицейскому, который сломал ему жизнь.

Искусство провокации: 5 постельных сцен в кинематографе, которые были реальными
Текст

Фото: Legion-Media
Алина Маркина
Алина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Что посмотреть на выходных: возвращение «Пиноккио», могучий Тор и приквел к хоррору «Дитя тьмы» Что посмотреть на выходных: возвращение «Пиноккио», могучий Тор и приквел к хоррору «Дитя тьмы» Читать далее 9 сентября 2022
Для семейного просмотра: 10 мультфильмов 2022 года, которые уже есть онлайн Для семейного просмотра: 10 мультфильмов 2022 года, которые уже есть онлайн Читать далее 10 сентября 2022
За кадром «Властелин колец: Кольца власти»: где и как снимали самый дорогой сериал в истории За кадром «Властелин колец: Кольца власти»: где и как снимали самый дорогой сериал в истории Читать далее 9 сентября 2022
Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия Читать далее 12 сентября 2022
Вместо медитации: 15 фильмов для тех, у кого шалят нервы Вместо медитации: 15 фильмов для тех, у кого шалят нервы Читать далее 9 сентября 2022
Страшные сказки: 6 фолк-хорроров, основанных на легендах и поверьях Страшные сказки: 6 фолк-хорроров, основанных на легендах и поверьях Читать далее 10 сентября 2022
Недетские истории: 10 глубоких мыслей из мультфильмов, которые мы осознали только когда выросли Недетские истории: 10 глубоких мыслей из мультфильмов, которые мы осознали только когда выросли Читать далее 12 сентября 2022
Елизавета II в мировом кинематографе: 5 фильмов и сериалов, в которых воплотили образ королевы Елизавета II в мировом кинематографе: 5 фильмов и сериалов, в которых воплотили образ королевы Читать далее 9 сентября 2022
Искусство провокации: 5 постельных сцен в кинематографе, которые были реальными Искусство провокации: 5 постельных сцен в кинематографе, которые были реальными Читать далее 11 сентября 2022
От «Достать ножи 2» до «Блондинки»: 11 фильмов Netflix, которые выйдут до конца года От «Достать ножи 2» до «Блондинки»: 11 фильмов Netflix, которые выйдут до конца года Читать далее 11 сентября 2022
Related video