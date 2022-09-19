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Не только анимация: 7 диснеевских фильмов для просмотра в кругу семьи

19 сентября 2022 17:00
Не только анимация: 7 диснеевских фильмов для просмотра в кругу семьи

Disney славится своими полнометражными мультфильмами, от которых у детей и взрослых по всему миру дух захватывает. Истинные поклонники знают, что студия также производит не менее впечатляющие фильмы и долгоиграющие франшизы. 



 

Круиз по джунглям (2021)

Опасный, но забавный квест по джунглям с Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном. Сюжет рассказывает о приключении археолога Лили в поисках настоящего чуда – целебного цветка, скрытого в отдаленной местности за непролазными зарослями. За компанию с собой женщина берет проводника и младшего брата. Вместе им предстоит сразиться с природными стихиями и проверить свои нервы на прочность.

Не только анимация: 7 диснеевских фильмов для просмотра в кругу семьи
Круиз по джунглям

Пит и его дракон (2016)

Фантастическая история о новом Маугли, который живет в диком лесу с большим драконом. Фильм начинается с рассказа о женщине Грейс, которая выросла на сказках мистера Мичема о загадочных летающих существах. Всю жизнь она считала его истории выдумкой, но позже встретила мальчика Пита, который жил в лесу вместе со своим драконом. Она берется узнать больше о нем и его друге, а также разгадать тайну их происхождения.

Не только анимация: 7 диснеевских фильмов для просмотра в кругу семьи
Пит и его дракон

Большой и добрый великан (2016)

Добрая сказка для детей и взрослых от режиссера Стивена Спилберга. Маленькая девочка Софи в попытках заснуть выглядывает в окно и видит великана, который поначалу ее пугает. Чудовище дует в окна другим детям и обращает внимание на юную леди, которую забирает к себе в Страну Великанов. Софи ближе знакомится с ним и узнает, что из всех обитателей он единственный является добрым. Великан собирает хорошие сновидения и раздает их детям, а также следит за тем, чтобы никому из них не снились кошмары.

Не только анимация: 7 диснеевских фильмов для просмотра в кругу семьи
Большой и добрый великан

Земля будущего (2015)

Представьте, что вам открывается невероятная возможность посетить параллельную реальность и увидеть, какая она – Земля будущего. Искательница приключений Кейси (Бритт Робертсон) с помощью таинственного предмета попадает в другой мир, но разгадать его историю самостоятельно она не в силах. Девушка обращается за помощью к бывшему вундеркинду Фрэнку (Джордж Клуни), который был изгнан из нового мира.

Не только анимация: 7 диснеевских фильмов для просмотра в кругу семьи
Земля будущего

Особняк с привидениями (2003)

Премьера фильма «Особняк с привидениями» состоялась почти 20 лет назад, но за эти годы лента не потеряла своего очарования. Чета Эверсов приходит осматривать новый дом, который кишит привидениями. Главный герой и отец семейства в исполнении Эдди Мерфи поначалу воспринимает проказы обитателей замка как розыгрыш, но чем дольше они остаются внутри, тем реальнее и ужаснее становится происходящее.

Не только анимация: 7 диснеевских фильмов для просмотра в кругу семьи
Особняк с привидениями

Сказки на ночь (2008)

Неуклюжего дядю Скитера Бронсона (Адам Сэндлер) оставляют нянчиться с двумя племянниками. Он неумело находит общий язык с детьми, укладывает их спать и начинает рассказывать разные выдуманные истории перед сном, так как не может вспомнить ни одной настоящей сказки. Безобидные фантазии героя неожиданно для него начинают сбываться в реальной жизни.

Не только анимация: 7 диснеевских фильмов для просмотра в кругу семьи
Сказки на ночь

Ученик чародея (2010)

Двое магов начинают делить между собой Манхэттен. Бальтазар Блейк (Николас Кейдж) сражается за гармонию и спокойствие жителей, а его давний враг Максим Хорват (Альфред Молина) пытается разрушить его планы. Мастер магии понимает, что не сможет в одиночку справиться со старым знакомым, и находит себе в помощники ученика, которого обучит всем тонкостям волшебства.

Не только анимация: 7 диснеевских фильмов для просмотра в кругу семьи
Ученик чародея

Алина Маркина
Алина Маркина
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