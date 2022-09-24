Тест: только истинный киноман узнает 10 из 10 великих режиссеров в лицо

Ежедневно мы видим любимых актеров на экранах, в соцсетях, в рекламе и в фотоотчетах со светских вечеринок. А вот режиссеры, благодаря которым на свет и появились наши любимые фильмы и сериалы, находясь по ту сторону камеры, зачастую остаются в тени и появляются перед объективами камер только на фестивалях и церемониях награждения. Проверьте, сможете ли вы в лицо узнать режиссеров, чьи фильмы любят во всем мире.