7 душевных фильмов из детства, которые стоит пересмотреть всей семьей

Эти фильмы и сейчас не утратили свежести, яркости и актуальности. Посмотрите их вместе со своими детьми и убедитесь в этом сами!

«Бетховен» – это легендарный комедийный фильм 90-х. Старая добрая семейная картина, в которой главная роль отведена обаятельному, умному, но немного неуклюжему сенбернару, названному в честь великого композитора. Этот пес покорил всех детей того поколения и наверняка не оставит равнодушным и современных юных зрителей. Бетховену повезло попасть в дружную семью, где его любят и балуют. Ну, почти все. Хотя, если присмотреться, больше всего к лохматому великану привязан как раз мистер Ньютон, постоянно ворчащий на Бетховена и закатывающий глаза после очередной его проделки.

Бетховен

Главным героем этой семейной комедии стало добродушное привидение. В 90-е этот маленький дух поселился в сердце всех маленьких детей. Многие мечтали о таком тайном друге и фантазировали, что Каспер живет и в их доме. Добрая смешная сказка с отличной графикой и потрясающей атмосферой остается актуальной и спустя несколько десятков лет. Родители, чьи дети начали задавать вопросы, связанные с жизнью и смертью, непременно должны показать им этот фильм. Трогательная история со счастливым концом, профессиональная игра актеров и фантастический сюжет – лучшего комбо для вечера в кругу семьи и не придумаешь.

Каспер

Еще один образец настоящей семейной комедии, над которой можно посмеяться от души всей семьей. Забавная и, конечно, оторванная от действительности история про маленького ребенка, от которого отказываются все приемные родители. Однажды юный сорванец Джуниор попадает в респектабельную семью Хили, и его шалости приобретают еще больший размах. Примечательно, что фильм не пользовался популярностью у себя на родине и весьма прохладно был встречен критиками. Но в России, где в то время начиналась эпоха видеопроката, картина имела большой успех.

Трудный ребенок

Расцвет актерского дарования Робина Уильямса пришелся на вторую половину 90-х. Поделитесь своим восторгом от фильмов с его участием с подрастающим поколением! Картина «Флаббер» – это фантастическая история, где есть место добру, любви и первоклассному юмору. Вместе с веселыми и беззаботными героями ленты вы сможете вновь пережить те эмоции, которые испытывали в детстве. Почувствуйте себя на одной волне со своими детьми!

Флаббер

Продолжая тему о фантастических фильмах, в которых играл Робин Уильямс, невозможно пройти мимо «Джуманджи». Это поистине уникальная мистическая история о детях, которые с помощью старинной настольной игры отправились в опасное и захватывающее путешествие по неизведанным мирам! Картина имела такой успех, что на нее даже сняли ремейк. Но разве со старой доброй оригинальной версией может что-то сравниться? В этом фильме есть и невероятные приключения, и крепкая духовная связь брата и сестры, и взаимовыручка – словом, все, что каждый родитель хочет видеть в своем ребенке. Так почему бы не привить эти качества с помощью интересного фильма?

Джуманджи

В очередной раз «гвоздем программы» становится Робин Уильямс. Ничего не попишешь, в 90-е без него никак не могли обойтись режиссеры добрых фильмов для семейного просмотра. Именно за это в нем души не чаяли подростки из 90-х и их родители. Помимо легендарного актера, в этой картине снялись не менее культовые голливудские звезды – Дастин Хоффман и Джулия Робертс. А режиссерское кресло занял Стивен Спилберг. «Капитан Крюк» снят по мотивам книги о мальчике Питере Пэне – ребенке, который никогда не повзрослеет. Но в этом фильме режиссер как раз попытался поразмышлять о том, что произошло бы, если бы Питер все-таки вырос. Включайте скорее!

Капитан Крюк

Конечно, говоря о семейных комедиях, нельзя не вспомнить о Джиме Керри. Это ведь не актер, а настоящее сокровище для этого жанра. Покажите своему ребенку фильм, который послужил зарождением голливудской легенды. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок разбирался в кинематографе и умел отделить «зерна от плевел», эту ленту никак нельзя пропустить. Но даже если вы не собираетесь воспитывать киномана, привести вечер за просмотром «Маски» все равно стоит. Просто потому что это гарантированно будет интересно. И весело. Очень весело.