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Киноафиша Новости Фиона Шоу и другие артисты получили роли в четвертом сезоне «Настоящего детектива»

Фиона Шоу и другие артисты получили роли в четвертом сезоне «Настоящего детектива»

26 сентября 2022 12:58
Фиона Шоу и другие артисты получили роли в четвертом сезоне «Настоящего детектива»

Действие развернется на Аляске, а главными героинями будут женщины-сыщики.

В актерском составе четвертого сезона «Настоящего детектива» произошло крупное пополнение. Как передает Variety, к исполнительскому ансамблю многосерийной антологии HBO присоединились сразу пятеро артистов: Джон Хоукс («Зимняя кость»), Кристофер Экклстон («Доктор Кто»), Фиона Шоу («Убивая Еву»), Финн Беннетт («Невероятные») и Анна Лэмб («Трикстер»). Все они составят компанию ранее утвержденным Джоди Фостер и Кали Рейс.

Следующая глава полицейской антологии получила подзаголовок «Страна тьмы». Зрителей перенесут в дебри холодной Аляски, где во время продолжительной полярной ночи бесследно исчезает шестеро человек, трудившихся на местной исследовательской станции. Распутывать это происшествие будут две женщины-детектива — Лиз Дэнверс (Фостер) и Эванджелин Наварро (Рейс). Чтобы раскрыть дело, героиням придется столкнуться с истинным мраком, который кроется в них самих. Только обуздав собственную тьму, они смогут докопаться до жуткой правды, погребенной под вечными льдами. Хоукс, Экклстон и Беннетт сыграют местных стражей порядка. Шоу — женщину с темными тайнами, Лэмб — молодую медсестру, которой не нравится вмешательство в дела ее семьи.

Шоураннером, ведущим сценаристом, режиссером и исполнительным продюсером выступает Исса Лопес («Все плохо»), а в разработке сюжета ей помог Алан Пейдж («Сияющие»). Создатель телефраншизы Ник Пиццолатто, Мэттью МакКонахи, Вуди Харрельсон и Барри Дженкинс («Лунный свет») также вошли в число продюсеров. Сейчас идет подготовка к съемкам.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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