Вышел трейлер четвертого сезона сериала «Манифест»

Стриминговый сервис Netflix поделился первым трейлером четвертого сезона сериала «Манифест». Многосерийная мистическая драма посвящена пассажирам коммерческого авиалайнера, который внезапно появился в небе после того, как пять с половиной лет назад таинственно исчез со всех радаров. После приземления людям, находившимся на борту, стали являться загадочные видения, предостерегающие их о неминуемой катастрофе в будущем.

Главные роли в сериале сыграли Мелисса Роксбур, Джошуа Даллас, Афина Карканис, Дж.Р. Рамирес и Луна Блейз Бойд.

Изначально «Манифест» выходил на американском телеканале NBC, но продюсеры решили закрыть его после выхода трех сезонов в июне 2021 года. Позже права на шоу выкупил Netflix, где оно вошло в топ десять популярнейших сериалов сервиса. Первый сезон провел в топе 16 недель. Этот сезон снова появился в топе с 4 июля этого года, а через неделю в него вошел и второй сезон. К сентябрю «Манифест» стал третьим случаем в истории Netflix, когда сериал смог оставаться в десятке популярнейших проектов в течение 100 дней. Убедившись в популярности шоу, руководство Netflix решило создать для него хороший финал, которого «Манифест» так и не получил на NBC.

Премьера первых десяти серий четвертого сезона «Манифеста» состоится 4 ноября 2022 года, остальные эпизоды выйдут позже.