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Киноафиша Новости Стивен Грэм борется с британскими неонацистами в трейлере сериала The Walk-In

Стивен Грэм борется с британскими неонацистами в трейлере сериала The Walk-In

21 сентября 2022 16:22
Стивен Грэм борется с британскими неонацистами в трейлере сериала The Walk-In

Зрителей ждет история о попытке предотвращения теракта, основанная на реальных событиях.

Британская производственная компания ITV Studios представила первый трейлер пятисерийного мини-сериала The Walk-In, посвященного реальной истории предотвращения теракта, организованного британскими неонацистами.

Сериал повествует об активисте Мэтью Коллинзе, бывшем неонацисте, который отказался от своих радикальных взглядов и стал добросовестным журналистом в организации по борьбе с расизмом «Надежда, а не ненависть». Проводя очередное расследование о деятельности экстремистов, Коллинз узнает, что они готовят убийство высокопоставленного члена британского парламента. Герой решает во что бы то ни стало помешать своим бывшим соратникам.

Главную роль в сериале исполнил британский актер Стивен Грэм, известный по ролям в фильме Гая Ричи «Большой куш», а также криминальной драме «Это — Англия» и военной картине «Грейхаунд». Режиссером проекта является Пол Эндрю Уильямс, номинант на премию BAFTA за фильм «Из Лондона в Брайтон».

Грэм и Уильямс уже ранее работали вместе над сериалами «Исповедь» и «Истории изоляции». Они оба также выступают исполнительными продюсерами The Walk-In.

Первая серия The Walk-In выйдет 3 октября на телеканале ITV.

Фото: ITV
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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