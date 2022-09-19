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Киноафиша Новости Лучший спин-офф «Звездных войн»: появились первые отзывы о сериале «Андор»

Лучший спин-офф «Звездных войн»: появились первые отзывы о сериале «Андор»

19 сентября 2022 10:48
Лучший спин-офф «Звездных войн»: появились первые отзывы о сериале «Андор»

Критики назвали шоу суровым, сложным и очень актуальным.

В сети начали появляться первые отзывы критиков о сериале «Андор» — это приквел «Изгоя-один: Звёздные войны: Истории» о разведчике Повстанческого альянса Кассиане Андоре. Журналистом были предоставлены для оценки первые четыре серии шоу, и они остались в полном восторге от увиденного.

Критики сошлись во мнении, что «Андор» представляет собой отличную взрослую историю. Адам Лэнс Гарсия из Real Radio Room написал, что сериал сложен и мастерски «отдает дань всем предыдущим проектам во франшизе». Лара Сирикул из Empire Magazine назвала шоу «невероятно красивым». Майкл Ли из Geeks of Doom отметил тот факт, что в сериале «поднимаются важные темы», которые хорошо отражают современный мир.

Критик Collider Мэгги Ловитт написала, что «Андор» «не похож ни на одну историю по «Звездным войнам», которую мы видели раньше». Она заявила, что сериал получился «суровым и зрелым», а также назвала создателя сериала Тони Гилроя «гением». Ловитт также похвалила актерский состав.

Джордан Мейсон из Cinelinx назвал сериал «образцовой» драмой и похвалил создателей за развитие мира «Звездных войн». Меган О’Киф из Decider написала, что история сосредоточивается на «маленьком человеке» и заставляет «вселенную Звездных войн раскрыться лучше, чем когда-либо ранее».

Премьера первых трех серий «Андора» состоится 21 сентября на стриминговом сервисе Disney+.

Фото: Disney+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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