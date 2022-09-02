Тайны Таргариенов: 5 фактов о драконьей династии, которые не покажут в сериале

Дождались! Премьера сериала «Дом дракона» – настоящий подарок для любителей фэнтези и невероятно волнительное событие для армии фанатов «Игры престолов». Новый проект является приквелом нашумевшей эпопеи и основан на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь».

Сюжет разворачивается за 200 лет до событий оригинальной истории и сосредотачивается вокруг властолюбивого семейства повелителей драконов, предков той самой кхалиси Дейнерис. Таргариены – легендарная династия, которая правит Семью Королевствами, но находится на грани гражданской войны. Именитые родственники постоянно плетут интриги, участвуют в заговорах и сталкиваются в жестоких битвах за престол. Судя по этому, спин-офф обещает быть очень зрелищным.

Но прежде чем погрузиться в захватывающие перипетии нового сериала, не помешает вспомнить несколько любопытных деталей о главных героях этой истории. Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ ЛитРес мы выбрали пять фактов о Таргариенах, о которых знают только те, кто внимательно читал произведения автора.

У Дейнерис должны быть фиолетовые глаза

Отличительные черты внешности семейства Таргариенов – серебристо-платиновые волосы и глаза фиолетового цвета. Эти уникальные признаки члены рода наследовали друг от друга, так как часто заключали союзы между своими же братьями и сестрами. Родственники верили, что в их жилах течет кровь драконов и всячески старались сохранить ее чистоту.

Согласно задумке автора, у первой красавицы саги Дейнерис Таргариен глаза тоже имеют фиалковый оттенок. Продюсеры фильма честно пытались сохранить эту деталь и предложили исполнительнице главной роли носить контактные линзы. Однако уже в начале съемок стало понятно, что на лице голубоглазой Эмилии Кларк их цвет теряется. К тому же, они мешали актрисе полноценно выражать эмоции в кадре. Поэтому киношной Дейнерис пришлось отказаться от важной наследной черты своей семьи.

Какие на самом деле должны быть глаза у Дейнерис

Таргариены не застрахованы от огня

В одном из эпизодов «Игры престолов» Дейнерис заходит прямиком в пламя и выходит из него живой и невредимой. На самом деле, несмотря на примеси драконьей крови, королевские потомки вовсе не огнеустойчивы. Многие из членов семьи получали ожоги и гибли в пожарах во время сражений. Это подтверждает и смерть брата героини, Визериса, на голову которого вылили расплавленное золото.

Сам автор произведений настаивает, что с Дейнерис произошло чудо. «Таргариены не неуязвимы для огня! Рождение драконов Дени было уникальным случаем — волшебным и удивительным», - говорил Джордж Мартин.

Кстати, в книге после этой сцены у девушки полностью сгорают волосы, и на протяжении почти всей следующей части она ходит лысой. Однако создатели сериала пощадили красоту героини и оставили Матери Драконов ее шикарную серебристую шевелюру.

Дейнерис бесстрашно входит в пламя, будто огонь не может причинить ей вреда

Печать безумия и бесплодия

Во время съемок «Игры престолов», в перерывах между выходами новых сезонов, преданные фанаты строили свои версии дальнейшего развития сюжета. Тогда большую популярность набрала теория о том, что Дейнерис в скором времени впадет в безумие. Приверженцы этого мнения, вероятно, были хорошо знакомы с литературным первоисточником. Именно в книгах автор подробно рассказывает о склонности к психическим и умственным отклонениям у членов драконьей семьи. Почти все короли и принцы рано или поздно приходили к пугающей кровожадности, сумасбродству и паранойе. Такой участи не избежал и отец Бурерожденной, Эйрис II, который из молодого и обаятельного правителя с «легкими странностями» превратился в Безумного Короля.

Еще одной бедой, преследовавшей дом Таргариенов на протяжении поколений, было рождение мертвых и уродливых младенцев. В произведениях Джорджа Мартина присутствуют описания появления на свет многочисленных выкидышей без конечностей и глаз, с чешуей, хвостами и даже крыльями.

В 1 серии «Дома дракона» королева Эймма говорит о смертях своих детей

Исчезновение одного наследника

Создатели «Игры престолов» целиком убрали из сериала линию одного немаловажного персонажа. Пятая книга цикла «Танец с драконами» знакомит читателей с молодым человеком по прозвищу Юный Гриф. Он представляет себя в качестве выжившего внука Безумного Короля, а значит, еще одним потомком рода Таргариенов наравне со знаменитой Матерью Драконов.

Известно, что при разгроме Королевской Гавани жестокий Роберт Баратеон расправился с родителями Дейнерис и ее старшим братом, принцем Рейгаром. Страшная участь ожидала и новорожденного сына принца, если бы в дело не вмешался верный сторонник семьи лорд Варис. Он подменил младенца и передал его на воспитание надежному единомышленнику. Когда мальчик вырос и узнал свою историю, он решил разыскать Дейнерис, жениться на ней и разделить власть над Вестеросом. Впрочем, твердого ответа на вопрос, действительно ли Юный Гриф – это чудом уцелевший наследник Таргариенов, пока не существует.

Только читатели знают о грандиозных планах Вариса на еще одного Таргариена

Скрытые линии родословной

Если внимательно перечитать книги Джорджа Мартина, можно заметить много впечатляющих взаимосвязей между персонажами. Удивительно, но к древнейшему валирийскому роду относится также и Трехглазый Ворон, или лорд Бринден – наставник Брана Старка. В фильме этого персонажа сыграл шведский актер Макс фон Сюдов. Пятая часть цикла «Песнь Льда и Пламени» раскрывает тайну происхождения мудрого старца. Он оказывается незаконнорожденным сыном короля Эйгона IV Таргариена и по совместительству пра-пра-дядюшкой Дейнерис. Все это время он оставался в живых, благодаря своим магическим способностям.

В кровном родстве с главной героиней саги подозревают и Тириона Ланнистера. Существует теория о том, что этот персонаж может являться бастардом Безумного Короля. Известно, что отец Бурерожденной не раз проявлял повышенный интерес к Джоанне Ланнистер. Это, естественно, не могло не раздражать ее мужа, лорда Тайвина. После рождения Тириона король и его десница окончательно разорвали дружеские связи, при этом отец несуразного мальчика неоднократно повторял ему: «ты не моя кровь». Впрочем, несмотря на все эти совпадения, сам автор с присущей его стилю жестокостью описывает Тириона – как просто карлика, нелюбимого сына нелюбимой семьи.

Тирион и Дейнерис

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