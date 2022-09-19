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Киноафиша Новости Появились новые кадры из психологического триллера «Чудо» с Флоренс Пью

Появились новые кадры из психологического триллера «Чудо» с Флоренс Пью

19 сентября 2022 13:06
Появились новые кадры из психологического триллера «Чудо» с Флоренс Пью

Фильм о девочке, которая перестает питаться и остается здоровой.

Потоковый сервис Netflix опубликовал дебютный постер, а также порцию свежих кадров и фотографий со съемок психологического триллера «Чудо». Вместе с этим стала известна точная дата премьеры — картина с Флоренс Пью в главной роли выйдет на стриминговой платформе 16 ноября.

Появились новые кадры из психологического триллера «Чудо» с Флоренс ПьюПоявились новые кадры из психологического триллера «Чудо» с Флоренс ПьюПоявились новые кадры из психологического триллера «Чудо» с Флоренс Пью
Появились новые кадры из психологического триллера «Чудо» с Флоренс Пью

Действие развернется в XIX веке на территории ирландской деревушки. В центре сюжета — одиннадцатилетняя девочка Анна О’Доннелл (Кайла Лорд Кэссиди), которая на протяжении нескольких месяцев ничего не ест и не пьет. Несмотря на длительный период голодания, юная героиня остается живой и здоровой. Кто-то считает это медицинской аномалией, другие — чудом. Разбираться в природе данного феномена предстоит приезжей медсестре Либ Райт (Пью), которая очень скоро начинает подозревать, что за всем этим, возможно, стоит нечто зловещее.

Появились новые кадры из психологического триллера «Чудо» с Флоренс ПьюПоявились новые кадры из психологического триллера «Чудо» с Флоренс Пью
Появились новые кадры из психологического триллера «Чудо» с Флоренс ПьюПоявились новые кадры из психологического триллера «Чудо» с Флоренс Пью

Режиссером фильма выступает обладатель премии «Оскар» Себастьян Лелио («Фантастическая женщина», «Глория Белл»). В основу картины лег одноименный роман Эммы Донохью. Лелио адаптировал литературный источник в вместе со сценаристкой Элис Бирч («Нормальные люди»). В остальной актерский состав вошли Киран Хайндс, Том Берк, Нив Алгар, Тоби Джонс, Элейн Кэссиди, Дэвид Уилмот, Брайан Ф. О’Бирн, Джози Уокер и Дермот Краули.

Появились новые кадры из психологического триллера «Чудо» с Флоренс Пью

Мировая премьера ленты с успехом прошла на прошлой неделе в рамках 47-го международного кинофестиваля в Торонто. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг «Чуда» сейчас составляет 78% положительных отзывов при 18 обзорах.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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