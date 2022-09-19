Появились новые кадры из психологического триллера «Чудо» с Флоренс Пью

Потоковый сервис Netflix опубликовал дебютный постер, а также порцию свежих кадров и фотографий со съемок психологического триллера «Чудо». Вместе с этим стала известна точная дата премьеры — картина с Флоренс Пью в главной роли выйдет на стриминговой платформе 16 ноября.

Действие развернется в XIX веке на территории ирландской деревушки. В центре сюжета — одиннадцатилетняя девочка Анна О’Доннелл (Кайла Лорд Кэссиди), которая на протяжении нескольких месяцев ничего не ест и не пьет. Несмотря на длительный период голодания, юная героиня остается живой и здоровой. Кто-то считает это медицинской аномалией, другие — чудом. Разбираться в природе данного феномена предстоит приезжей медсестре Либ Райт (Пью), которая очень скоро начинает подозревать, что за всем этим, возможно, стоит нечто зловещее.

Режиссером фильма выступает обладатель премии «Оскар» Себастьян Лелио («Фантастическая женщина», «Глория Белл»). В основу картины лег одноименный роман Эммы Донохью. Лелио адаптировал литературный источник в вместе со сценаристкой Элис Бирч («Нормальные люди»). В остальной актерский состав вошли Киран Хайндс, Том Берк, Нив Алгар, Тоби Джонс, Элейн Кэссиди, Дэвид Уилмот, Брайан Ф. О’Бирн, Джози Уокер и Дермот Краули.

Мировая премьера ленты с успехом прошла на прошлой неделе в рамках 47-го международного кинофестиваля в Торонто. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг «Чуда» сейчас составляет 78% положительных отзывов при 18 обзорах.