Съемки фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» начнутся в феврале 2023 года

Авторитетный журналист и кинокритик Алан Джонс в своих социальных сетях поделился новостями о работе над созданием экранизации популярной японской хоррор-игры Silent Hill. По словам Джонса, он пообщался с режиссером картины Кристофом Гансом и тот рассказал ему несколько ранее неизвестных подробностей.

Фильм получил название Return to Silent Hill («Возвращение в Сайлент Хилл»). Его производственный процесс начнется в феврале 2023 года и закончится примерно к концу того же года. Об актерском составе пока сведений нет.

Ранее в этом году Ганс также рассказал, что команда уже завершила раскадровку и что в фильме будет множество отсылок к P.T., нереализованной части франшизы Silent Hill от знаменитого геймдизайнера Хидео Кодзима, в разработке которой должны были принять участие режиссер Гильермо дель Торо и актер Норман Ридус. Позже у них все же получилось поработать с Кодзимой над его следующей игрой, Death Stranding.

«Возвращение в Сайлент Хилл» станет уже не первой работой Ганса над проектами по Silent Hill. В 2006 году именно он срежиссировал культовый одноименный фильм, который стал первой попыткой экранизации игровой серии. «Сайлент Хилл» получил множество негативных рецензий от критиков, однако рядовые зрители, в особенности поклонники игр, приняли его довольно тепло.