Ана де Армас возмущена тем, что фильму «Блондинка» присвоили рейтинг 18+

В ближайшие дни на Венецианском кинофестивале состоится мировая премьера фильма Эндрю Доминика «Блондинка» с Аной де Армас в роли Мэрилин Монро. Еще до выхода картины на экраны значительный резонанс вызвал ее рейтинг — NC-17. Это значит, что в кинотеатры не будут допускаться зрители моложе 18 лет, даже в присутствии взрослых. Кроме того, фильмы с таким ярлыком запрещено рекламировать. Это самый жесткий прокатный рейтинг, который может получить фильм в США.

Де Армас недавно сказала в интервью изданию L’Officiel, что она сбита с толку таким решением:

«Я не понимаю, почему это произошло. Я могу назвать вам несколько сериалов или фильмов, которые гораздо более откровенны и содержат гораздо больше сексуального контента, чем «Блондинка». Чтобы рассказать эту историю, важно показать все те моменты в жизни Мэрилин, которые привели ее к тому, что она сделала. Это нужно было объяснить. Все знали, что нам придется отправиться в неудобные уголки ее биографии. Я была не единственной».

Производством фильма занималась компания Netflix. У стримингового гиганта были вопросы относительно отснятого материала. Продюсеры настояли на том, чтобы в команду вошел монтажер фильмов «Реинкарнация» и «Довод». Он значительно сократил некоторые сцены. Как бы то ни было, режиссер картины признавался, что не испытает ничего, кроме благодарности, потому что боссы Netflix все равно активно поддерживали его работу.