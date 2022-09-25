Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Далекие близкие" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Джейми Фокс и его команда раскрывают крупный заговор в трейлере фильма «Они клонировали Тайрона»

Джейми Фокс и его команда раскрывают крупный заговор в трейлере фильма «Они клонировали Тайрона»

25 сентября 2022 13:17
Джейми Фокс и его команда раскрывают крупный заговор в трейлере фильма «Они клонировали Тайрона»

В комедийном детективе отдают дань уважения криминальным лентам 1970-х.

На масштабном онлайн-мероприятии TUDUM потоковый сервис Netflix представил дебютный трейлер научно-фантастической комедии «Они клонировали Тайрона». Главные роли в фильме сыграли Джейми Фокс («Дневная смена»), Джон Бойега («Звездные войны: Пробуждение силы») и Тейона Паррис («Ванда/Вижн»). В представленном ролике знакомят с ведущими персонажами и подчеркивают, что картина выполнена в стилистике криминальных лент 1970-х.

В центре повествования окажутся колоритные темнокожие гангстеры — Слик Чарльз (Фокс), Фонтейн (Бойега) и Йо-Йо (Паррис). Они проникают в засекреченную лабораторию, где узнают от местного химика информацию об ужасающем правительственном заговоре, а потом находят настоящего клона. Высшие эшелоны власти проводят отвратительные эксперименты над людьми, так что трио героев попытается вывести злодеев на чистую воду. Учитывая тот факт, что никто из действующих лиц не обладает настоящими детективными качествами, многое в этом деле вскоре начинает выходить из-под контроля.

Снял фильм режиссер Джуэл Тейлор («Анонимные актеры»). Над сценарием вместе с ним работал Тони Реттенмайер («Космический джем: Новое поколение»). В остальной каст вошли Дж. Альфонс Николсон, Роберт Тинсли, Джошуа Микель, Тамберла Перри, Миром Кингери, Джейсон Берки и Майкл А. Дин.

«Они клонировали Тайрона» выйдет в декабре этого года.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Роковая блондинка: 5 появлений Мэрилин Монро в современном кино Роковая блондинка: 5 появлений Мэрилин Монро в современном кино Читать далее 23 сентября 2022
Родственников не узнать: Как сейчас выглядят актеры из «Американской семейки» Родственников не узнать: Как сейчас выглядят актеры из «Американской семейки» Читать далее 24 сентября 2022
10 отвязных комедий, похожих на культовый «Евротур» 10 отвязных комедий, похожих на культовый «Евротур» Читать далее 25 сентября 2022
От Marvel до СССР: 11 самых дорогих фильмов в истории кино От Marvel до СССР: 11 самых дорогих фильмов в истории кино Читать далее 22 сентября 2022
Что посмотреть на выходных: «Звездные войны», историю жуткого маньяка и необычный ромком Что посмотреть на выходных: «Звездные войны», историю жуткого маньяка и необычный ромком Читать далее 23 сентября 2022
Паранормальные соседи: 5 новых сериалов о привидениях Паранормальные соседи: 5 новых сериалов о привидениях Читать далее 26 сентября 2022
Дети Голливуда: Как выглядят сыновья актеров, которые покорили весь мир Дети Голливуда: Как выглядят сыновья актеров, которые покорили весь мир Читать далее 25 сентября 2022
5 голливудских актрис, которые страдают комплексами, как обычные смертные 5 голливудских актрис, которые страдают комплексами, как обычные смертные Читать далее 26 сентября 2022
Тест: только истинный киноман узнает 10 из 10 великих режиссеров в лицо Тест: только истинный киноман узнает 10 из 10 великих режиссеров в лицо Читать далее 24 сентября 2022
7 душевных фильмов о путешествиях по России 7 душевных фильмов о путешествиях по России Читать далее 26 сентября 2022
Related video