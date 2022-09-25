Джейми Фокс и его команда раскрывают крупный заговор в трейлере фильма «Они клонировали Тайрона»

На масштабном онлайн-мероприятии TUDUM потоковый сервис Netflix представил дебютный трейлер научно-фантастической комедии «Они клонировали Тайрона». Главные роли в фильме сыграли Джейми Фокс («Дневная смена»), Джон Бойега («Звездные войны: Пробуждение силы») и Тейона Паррис («Ванда/Вижн»). В представленном ролике знакомят с ведущими персонажами и подчеркивают, что картина выполнена в стилистике криминальных лент 1970-х.

В центре повествования окажутся колоритные темнокожие гангстеры — Слик Чарльз (Фокс), Фонтейн (Бойега) и Йо-Йо (Паррис). Они проникают в засекреченную лабораторию, где узнают от местного химика информацию об ужасающем правительственном заговоре, а потом находят настоящего клона. Высшие эшелоны власти проводят отвратительные эксперименты над людьми, так что трио героев попытается вывести злодеев на чистую воду. Учитывая тот факт, что никто из действующих лиц не обладает настоящими детективными качествами, многое в этом деле вскоре начинает выходить из-под контроля.

Снял фильм режиссер Джуэл Тейлор («Анонимные актеры»). Над сценарием вместе с ним работал Тони Реттенмайер («Космический джем: Новое поколение»). В остальной каст вошли Дж. Альфонс Николсон, Роберт Тинсли, Джошуа Микель, Тамберла Перри, Миром Кингери, Джейсон Берки и Майкл А. Дин.

«Они клонировали Тайрона» выйдет в декабре этого года.