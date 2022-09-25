Джо начинает новую жизнь в Лондоне в первом тизере четвертого сезона «Ты»

В рамках онлайн-фестиваля TUDUM стрим-сервис Netflix представил первый тизер и объявил дату выхода четвертого сезона «Ты», популярного сериала о сталкере, который превращается в убийцу, но из раза в раз пытается стать на путь исправления.

После шокирующих событий третьего сезона Джо пытается начать новую жизнь, он пересекает океан и переезжает в Лондон. Там герой придумывает для себя новую личность — он принимает персону профессора Джонатана Мура. Джо использует свои энциклопедические знания, чтобы влиться в общество британской интеллектуальной элиты и даже устраивается работать преподавателем. В ролике он сам себе дает обещание, что его занятия со студентами будут носить строго профессиональный характер. Тем не менее, он не может долго сдерживать свои маниакальные наклонности.

Из актеров прошлых сезонов в продолжении к своим ролям вернулись Пенн Бэджли и Тати Габриэль. Также в четвертом сезоне шоу сыграли Эми-Ли Хикман, Шарлотта Ричи, Эдвард Спелирс и другие.

Четвертый сезон будет разделен на две части. Первая часть серий выйдет 10 февраля 2023 года, а вторая — 10 марта 2023 года.