Призраки в маленьком мотеле: вышел трейлер фильма ужасов «Загадочное место»

Кинокомпания Terror Films опубликовала трейлер следующего фильма ужасов Мела Хауса «Загадочное место».

По сюжету, несколько заблудших путников находят убежище в маленьком мотеле в глуши. Рядом со зданием мотеля находятся руины старого таинственного придорожного аттракциона, обладающие мистическими силами и собственной злой волей. Они превращают кошмары из прошлого героев во вполне реальных сущностей. Каждый, кто ступит в это загадочное место, будет затронут его ужасным проклятьем, и лишь немногие смогут пережить его последствия.

В качестве исполнителей главных ролей для фильма Хаус выбрал троих известных актеров жанра ужасов: Грэма Скиппера («Блаженство»), Лизу Уилкокс («Кошмар на улице Вязов 4: Повелитель сна») и Дебби Рошон («Вместилище кошмаров»). Также в фильме снялись Бобби Симпсон II («Рука Абрама»), Рэйчел Лог («Редрам»), Лайл Канус («Разрыв последовательности») и другие.

Хаус, наиболее известный как режиссер фильмов ужасов, ранее снял такие картины, как «Расстояние пешком» и «13-ая жертва». Он же выступил продюсером «Загадочного места» совместно с Лайлом Канузом, Кэролайн Мец и Одри Василевски.

Фильм выйдет в кинотеатрах и на цифровых платформах в преддверии Хэллоуина, 7 октября 2022 года.