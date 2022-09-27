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Киноафиша Новости Актеры и шоураннер «Ведьмака: Происхождение» поведали, чего ждать от сериала

Актеры и шоураннер «Ведьмака: Происхождение» поведали, чего ждать от сериала

27 сентября 2022 16:23
Актеры и шоураннер «Ведьмака: Происхождение» поведали, чего ждать от сериала

Зрителей ждет жестокая история падения эльфийского государства.

В новом большом материале Entertainment Weekly съемочная команда «Ведьмака: Происхождение», будущего приквела фэнтези-романов Анджя Сапковского, раскрыла несколько новых подробностей о сериале.

Шоураннер проекта Деклан Де Барра рассказал о социальном устройстве мира до Сопряжение сфер — это вселенский катаклизм, вследствие которого различные существа были вырваны из своих родных измерений:

«До Сопряжения миром управляли эльфы. Общество было разделено на социальные слои, где наверху стояли члены королевской семьи, маги и мудрецы. Средним классом были воины, тогда как низшим классом были низкорожденные. Еще в оригинальном «Ведьмаке» эльфы рассказывали истории о том, как был прекрасен мир до Сопряжения, но ведь мы все знаем, что историю пишут победители».

Исполнительница главной роли Мишель Йео немного рассказала о предыстории своей героини:

«Ее родной эльфийский клан Призраков был истреблен кланом Короля Пса за отказ сражаться на его стороне. Моя героиня была спасена кланом Ворона, удочерена и стала великим воином. У нее на лбу есть татуировка со словами «Не забывай своих клятв».

Важным человеком в жизни персонажа Йео станет Эйль, дочь вождя клана Ворона, которая своим обязанностям предпочла жизнь странствующего музыканта. Ее сыграет актриса София Браун. О своем персонаже Браун рассказывает:

«Эйль станет компасом для трио главных героев, неосознанно возглавит это путешествие. Она — жесткая и самодостаточная девушка, но при этом не надо считать ее холодной. Мне нравился, что несмотря на то, что в сериале много сражений и жесткости, в ней сохраняется мягкость, которая будет иметь большое значение».

Премьера «Ведьмака: Происхождение» пройдет 25 декабря 2022 года на Netflix.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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