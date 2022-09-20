Погиб актер Сергей Пускепалис

Сергей Пускепалис погиб в автомобильной катастрофе на трассе M8. По данным «Ярославского информационного портала», трагедия произошла 20 сентября в 11 утра, когда машина, в которой находился Пускепалис, столкнулась с фурой на трассе в Ростовском районе Ярославской области. Это сообщение также уже подтвердил официальный канал «РИА Новости» в Telegram. Актеру было 56 лет.

Кроме Пускепалиса в ДТП погиб еще один человек, который ехал с ним в одной машине. Других данных о пострадавших пока нет.

Сергей Пускепалис был художественным руководителем ярославского театра имени Волкова, эту должность он занимал с 2019 года. В кино он дебютировал в 2003 году в мелодраме Алексея Учителя «Сибирь». За свою карьеру в кино он сыграл в более чем 70 различных проектах. Среди самых известных его работ — фильмы-катастрофы «Метро» и «Ледокол», военная драма «1941. Крылья над Берлином», спортивный фильм «На острие», а также детективный сериал «Крик совы». Последним проектом Пускепалиса стал семейный приключенческий фильм «Хронос». Также в следующем году на экраны должна была выйти драма «Доктор Х и его дети» с его участием, однако успел ли актер сняться в ней, пока неизвестно.