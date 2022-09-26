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Киноафиша Новости 5 голливудских актрис, которые страдают комплексами, как обычные смертные

5 голливудских актрис, которые страдают комплексами, как обычные смертные

26 сентября 2022 07:30
5 голливудских актрис, которые страдают комплексами, как обычные смертные

Своим примером они показали, что ничем не отличаются от нас: у этих сияющих знаменитостей с красных дорожек те же слабости и те же проблемы с самооценкой.

Это только на первый взгляд селебрити из Голливуда кажутся уверенными в себе и недостижимыми идеалами. Однако многие из них недовольны своей внешностью и открыто говорят о недостатках. Расскажем о звездах, которые не постеснялись поделиться своими комплексами. А некоторые из них даже научились бороться с ними и принимать себя.

Скарлетт Йоханссон

Актрису не раз признавали главным секс-символом Голливуда. И тем не менее мало кто знает, что эта красотка серьезно комплексовала из-за своей фигуры. Йоханссон считала свои ноги слишком «пухлыми» и «короткими», а лицо — «слишком круглым» по сравнению с признанными голливудскими стандартами. Однако у актрисы есть чему поучиться. Ведь она не только начала корректировать свои недостатки с помощью правильно подобранного гардероба и макияжа, но даже смогла принять себя такой, какая она есть.

5 голливудских актрис, которые страдают комплексами, как обычные смертные
Скарлетт Йоханссон на премьере «Зверопой 2»

Кэмерон Диас

Голливудская звезда стесняется своего маленького размера груди. Сейчас можно легко увеличить бюст с помощью пластики, но даже несмотря на свои комплексы, актриса не готова прибегать к таким методам. Тем не менее ее романы со знаменитыми красавцами и любовь фанатов среди мужской половины — очевидное доказательство того, что размер не имеет значения.

5 голливудских актрис, которые страдают комплексами, как обычные смертные
Кэмерон Диас с мужем Бенжи Мэдденом на отдыхе

Меган Фокс

Обворожительная Меган как-то рассказала о том, что всегда сильно переживала из-за своих рук. Актрису «наградили» редким врожденным заболеванием — брахидактилией, при которой кости больших пальцев рук, а порой и всех остальных, аномально развиваются и деформируются. К огорчению Фокс, этот изъян практически нельзя исправить даже хирургическим путем. В «Трансформерах» актрисе пришлось даже искать дублершу для сцен, в которых руки должны появляться крупным планом в кадре. Разумеется, девушка с комплексами не могла показать всему миру свой недостаток.

5 голливудских актрис, которые страдают комплексами, как обычные смертные
Меган Фокс

Ума Турман

Актриса с детства стеснялась высокого роста и большого размера ноги, и ее неуверенность в себе укрепляли одноклассники, дразнившие будущую звезду. Ума до сих не носит туфли на каблуках и продолжает переживать из-за своих комплексов. Однако это не помешало ей стать музой Квентина Тарантино, который в целом ряде кадров в фильмах «Криминальное чтиво» и «Убить Билла» воспел ее крупные ступни. По мнению режиссера, большой размер ноги у женщины — это невероятно красиво.

5 голливудских актрис, которые страдают комплексами, как обычные смертные
Ума Турман, Сэмюэл Лерой Джексон и Джон Траволта на церемонии «Оскар» 2022

Пенелопа Крус

Испанская дива считает, что у нее слишком маленькая попа. Актриса рассказала, что в детстве занималась балетом, из-за чего приобрела чересчур изящные и точеные формы. Комплексы Пенелопы по поводу «пятой точки» даже довели ее до того, что на съемках в фильме «Возвращение» Педро Альмодовара она носила под юбкой накладную попу. Изображая испанку с пышными формами, Крус даже говорила:

Я чудесно себя с ней чувствовала!

5 голливудских актрис, которые страдают комплексами, как обычные смертные
Пенелопа Крус

Ольга Корф
Ольга Корф
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