«Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным: когда выйдут заключительные серии

Новый эпизод шоу о владельце эскорт-агентства, втянутом в смертельную игру, выйдет уже сегодня.

В российском онлайн-кинотеатре KION продолжается выход драматического сериала «Жизнь по вызову».

Главный герой — глава элитного эскорт-агентства Александр Шмидт. Услугами его бизнеса пользуются очень авторитетные люди: чиновники, политики, криминальные боссы и крупные предприниматели. Шмидт известен как человек, способный удовлетворить любую прихоть за достойную оплату. Но однажды на героя начинается настоящая охота, когда неизвестные пытаются лишить его денег, уничтожить репутацию и нанести вред семье. Он вынужден в кратчайшие сроки понять, кто стоит за этими атаками и как ему победить в смертельной игре.

На данный момент в первом сезоне «Жизни по вызову» вышли шесть серий из запланированных десяти. Даты выхода оставшихся серий сезона:

29 сентября — 7 серия;

6 октября — 8 серия;

13 октября — 9 серия;

20 октября — 10 серия.

Главную роль в сериале исполнил Павел Прилучный, звезда популярного сериала «Мажор». Роли второго плана сыграли Олег Каменщиков («Дурак»), Виктория Богатырева («Ресторан по понятиям»), Владимир Сычев («Добро пожаловать в семью») и другие. Создателем и режиссером выступает Сарик Андреасян («Защитники», «Гудбай, Америка»).