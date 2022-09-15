Дэвид Харбор рассказал, чего ждать от фильма Marvel «Громовержцы»

Фильм расскажет о команде антигероев, в которой у каждого есть свои слабости.

На недавнем фестивале D23 Expo, проводимом компанией Disney, Дэвид Харбор поделился первыми подробностями о грядущем фильме Marvel «Громовержцы», в котором он исполнил одну из главных ролей.

«Громовержцы» будут посвящены разношерстной команде антигероев и бывших злодеев, которые решили прикинуться супергероями для того, чтобы тайно захватить власть в мире. В команду войдут как знакомые, так и новые персонажи: Баки Барнс (Себастиан Стэн), Красный Страж (Дэвид Харбор), Призрак (Ханна Джон-Кэймен), Таскмастер (Ольга Куриленко), а также Елена Белова (Флоренс Пью) и Джон Уокер (Уайатт Рассел).

По словам Харбора, мы сможем увидеть очень интересное взаимодействие между главными персонажами, у каждого из которых есть свои слабости:

«Я думаю, что все они необычные, сложные люди и у всех них много слабостей. Как вы понимаете, когда вместе собирается группа людей с суперсилами и слабостями, может получиться и драма, и комедия».

Также Харбор добавил, что он счастлив вернуться в киновселенную Marvel, особенно после того, как ему обещали новый костюм:

«Мне сказали, что Красный Cтраж получит новый костюм. Мне обязательно нужен полный шкаф костюмов, чтобы чувствовать себя хорошо».

Созданием фильма займутся Эрик Пирсон (сценарист «Черной вдовы» и «Тора: Рагнарек») и Джейк Шрейер. Релиз «Громовержцев» состоится 24 июля 2024 года.